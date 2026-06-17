Extorsionadores no identificados atentaron esta madrugada contra un bus estacionado a un lado de la Av. Bocanegra en el que sería un nuevo hecho de delincuencia contra el transporte público en el Callao.

Según relató el chofer de la unidad, esta es la segunda vez que destruyen su vehículo de trabajo. Esta vez, fue luego de recibir por varios días amenazas luego que le robaran el celular a un colega, a través del cual tuvieron acceso a conversaciones grupales.

El bus quedó completamente destruido a un lado de la Av. Bocanegra en el Callao por culpa de extorsionadores. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El bus quedó completamente destruido a un lado de la Av. Bocanegra en el Callao por culpa de extorsionadores. (Foto: César Grados / @photo.gec)

“Estaban empezando a pedir diario 20 soles e inscripción 300, y al que los bloque 500 soles, y si sigue bloqueando van a atentar contra su unidad de trabajo”, comentó el chofer afectado.

Cuando el bus estaba guardado en el cruce de la Av. Bocanegra con Pacasmayo, luego de cubrir la ruta Callao - Óvalo Habich en San Martín de Porres, sujetos no identificados que serían extranjeros llegaron en moto y lanzaron una bomba molotov a la unidad.

En cuestión de minutos, el bus quedó destruido en el lugar, aunque el hecho no dejó personas heridas. La policía de la Comisaría Ingunza Valdivia está a cargo de las investigaciones para dar con los responsables.