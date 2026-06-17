Resumen

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El bus quedó completamente destruido a un lado de la Av. Bocanegra en el Callao por culpa de extorsionadores. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El bus quedó completamente destruido a un lado de la Av. Bocanegra en el Callao por culpa de extorsionadores. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Extorsionadores no identificados atentaron esta madrugada contra un bus estacionado a un lado de la Av. Bocanegra en el que sería un nuevo hecho de delincuencia contra el transporte público en el Callao.

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