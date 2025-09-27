Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Extraditado o expulsado: ¿Cuál es el futuro legal del ‘Monstruo’ y dónde podría ser internado?
La policía le seguía el rastro, pero no había podido dar con su captura pese a haber estado cerca en varias oportunidades. Luego de mantenerse prófugo desde 2022, tras encabezar múltiples crímenes que motivaron su búsqueda en varios países de Sudamérica, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, finalmente fue detenido en tierras paraguayas la noche del 24 de setiembre. El operativo le puso fin al reinado que este sujeto había forjado desde la clandestinidad. Ahora, autoridades de de ambos países vienen tejiendo coordinaciones para definir el futuro del ranqueado criminal.

