Carlos Javier Hualpa Vacas es el principal sospechoso del brutal ataque con fuego en un bus de transporte público contra una mujer de 22 años. Sin embargo, pese a las pruebas policiales, sigue negando ser el autor de esta agresión en Miraflores.



“Me dice que no es culpable”, indicó su abogado Mario Arribas Chimpen, quien dio detalles del caso luego de conversar brevemente con el presunto atacante de Eyvi Liset Ágreda Marchena, y otras 10 personas más.

Según la versión de Hualpa Vacas, la herida que tiene en el brazo izquierdo se la hizo cuando estaba en su casa y con agua hervida. Esta es una de las pistas de la Policía pues el atacante escapó con el brazo izquierdo en llamas, según testigos.

“No es mi enamorada, no es mi conviviente, no es mi pareja”, fue parte de las declaraciones de Hualpa Vacas a su abogado. Ella fue su compañera de trabajo en una empresa de comida por delivery en la avenida Argentina. Pero ya no trabajaban juntos.

Este miércoles se realizaron las pruebas de ley y recién se podrá tomar su manifestación en presencia de su defensa legal, el fiscal de turno y los representantes de la Policía Nacional para la evaluación del Ministerio Público.