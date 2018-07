Falleció Juanita Mendoza, mujer que fue quemada viva en Cajamarca

Juanita Mendoza, la mujer que fue quemada por la ex pareja de su hermana, falleció esta madrugada, confirmó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp)



"Lamentamos el fallecimiento de Juana Mendoza. Condenamos feminicidio y exigimos máxima sanción para su agresor", indicó el despacho ministerial.



Ella se encontraba internada en el hospital Guillermo Almenara, en Lima. Perdió la vida pasada la medianoche tras no soportar la tercera operación.



Mendoza sufrió quemaduras en 80% del cuerpo el viernes 29 de junio tras ser atacada por su ex cuñado, mientras vendía comida en la puerta de su casa, en Cajamarca.



Unos días después, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca solicitó 9 meses de prisión preventiva para el agresor, Esneider Estela Terrones.