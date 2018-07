Facebook: Falsa trabajadora del hogar roba S/23 mil y lo presume en red social

Una mujer identificada como Katherine Vásquez Ocas fue acusada de robar 23 mil soles en efectivo de una vivienda en La Molina, en donde laboró como trabajadora del hogar cerca de un mes.



Las cámaras de seguridad captaron a la joven de 21 años cuando salía con varias bolsas de ropa y con electrodomésticos. La afectada también señaló que Katherine Vásquez robo sus joyas.

Las imágenes muestran el momento en el que la joven aborda un taxi y huye con lo robado. La dueña de la casa denunció con indignación que la delincuente se tomó varias fotografías utilizando las prendas y joyas robadas y las subió a su cuenta de Facebook.

"Me dijo que venía de provincia y que tenía que mantener a sus hermanitos, incluso a su papá. El domingo me llamó para decirme que me va devolver todo, que lo hizo por necesidad, pero hasta ahora nada", indicó la agraviada a América Noticias.

La Policía ya inició las investigaciones correspondientes y está en la búsqueda de Katherine Vásquez y de su presunto cómplice. El video ya está en manos de la Fiscalía.

(Video: América Noticias)

Lee también...