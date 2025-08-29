El padre de Sheyla Gutiérrez, la peruana que fue encontrada muerta en Estados Unidos, el pasado 19 de agosto luego de estar desaparecida durante diez días, indicó que el cuerpo llegará en aproximadamente en 7 a 10 días, dependiendo ahora de las autoridades extranjeras.
Para Buenos Días Perú, el progenitor sostuvo que Cancillería peruana está realizando una labor “abnegada” y que en todo momento está recibiendo el apoyo necesario.
“Ya en aproximadamente en una semana o semana y media es lo que nos han indicado. Pedimos a las autoridades de Estados Unidos a la mayor brevedad pueden concluir con la documentación para la repatriación de nuestra hija”, sostuvo.
A su vez, Jessie Gutiérrez, hermana de Sheylla, sostuvo que el condado de Los Ángeles es el que asume el monto de repatriación. Resaltó que el Ministerio de la Mujer le está ayudando con el tema del sepelio.
“Estamos muy agradecidos que tiene el Ministerio de la Mujer, incluso de madrugada, es admirable”, apuntó.
Custodia de los tres hijos de Sheylla Gutiérrez
En cuanto al futuro de los tres hijos de la joven, el padre informó que la familia ya cuenta con la custodia temporal. “Nuestro objetivo es brindarles todo el amor y la estabilidad que necesiten, a pesar del dolor por la ausencia de su madre”, acotó.
