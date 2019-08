Callao: capturan a sujeto acusado de golpear a su pareja hasta causarle la muerte

Miguel Antonio Benites Arana (38), acusado de golpear a su pareja Erika Lizbeth Oblitas Morales (36) y causar su posterior muerte, fue capturado luego de más de dos meses por agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Callao. La agresión ocurrió el 2 de junio pasado y la víctima falleció una semana después.

El sujeto fue detenido en el cruce de la Av. Miguel Grau con el jirón Saloom, en el Callao. Una vez en la sede policial negó conocer le pedido del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, que ordenó su detención por el delito de feminicidio.

“Yo no he estado al tanto de la detención preliminar […] Yo no he sabido nada”, dijo en un inicio, según muestra el informe de 24 Horas. Luego, Benites Arana afirmó que no brindaría ningún testimonio hasta la llegada de su abogado.

De acuerdo con el noticiero, el sujeto reporta 16 denuncias por delitos de agresión, robo, tenencia de armas y explosivos.

Erika Oblitas Morales falleció el pasado 10 de junio luego de siete días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Arzobispo Loayza, tras ser golpeada por su pareja en su vivienda en el Callao.

Según la familia, Miguel Benites Arana la ahorcó, agredió y le lanzó un televisor en la cabeza la noche del domingo 2 de junio. No obstantes, la PNP intervino a ambos y fueron conducidos a la comisaría de Juan Ingunza Valdivia.

De acuerdo a la Policía Nacional, se intervenido a los dos por “haberse agredido mutuamente como consta en los resultados del examen de reconocimiento médico legal”. La madrugada del lunes 3 de junio, la víctima ingresó al nosocomio luego de sufrir un desvanecimiento en la Oficina de Criminalística.

Sobre ella pesada una requisitoria vigente del 17 de abril de 2019 por el delito de asociación ilícita para delinquir. Además, presentaba antecedentes por extorsión y una denuncia policial por tenencia ilegal de armas de fuego.

El martes 4 de junio, Miguel Benites Arana fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y Integrantes del Grupo Familiar del Callao en calidad de detenido.

Sin embargo, el padre de la agraviada denunció que este fue liberado. Desde esa fecha se desconoció su paradero hasta su detención ocurrida este lunes 12 de agosto.

De enero a junio de 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable (MIMP) reporta 84 feminicidios y 204 tentativas.



Este ministerio tiene la Línea 100 (marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular) para brindar información y consejería a las personas afectadas de abuso o violencia familiar o sexual.



​En tanto, el Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la línea de ayuda gratuita 1818, la cual sirve como canal de ayuda para las mujeres que no han recibido una atención especializada en comisarías. La línea opera desde la sede central del citado ministerio y atiende las 24 horas del día, durante todo el año.