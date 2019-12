A una semana de que termine el año con más feminicidios reportados de la década, otra mujer fue asesinada a manos de su pareja en Lima.

La madrugada de ayer, Juan César Augusto Huaripata Rosales, de 28 años, mató a cuchilladas a Jesica Tejeda Huayanay, de 34 años. También asesinó a dos de sus hijos, de 15 años y 3 meses de edad, incendió la casa donde todos vivían en El Agustino y dejó heridos a otros dos pequeños .

►#EstamosHartas: crece a 75 el número de huérfanos por feminicidios

►Todos los hombres buscados por feminicidio en el Programa de Recompensas

Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), enero y noviembre de este año, 152 mujeres han sido víctimas de feminicidio a nivel nacional. Esta cifra es la más alta reportada desde el año 2019. Con el asesinato de Tejeda Huayanay van 11 solo en diciembre y 163 en lo que va del año.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del nuevo caso violencia contra la mujer.

Triple asesinato

El crimen sucedió en el tercer piso de una vivienda ubicada en la calle La Mar, en el Agustino, donde vivía la familia. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de ayer, Juan César Augusto Huaripata Rosales, de 28 años, llegó hasta el lugar y atacó a su pareja con un arma blanca.

Juan Huaripata fue detenido y sería acusado de feminicidio y parricidio.

El hijo mayor de la víctima, de 15 años y fruto de su primer compromiso, intentó defenderla, pero fue asesinado por el sujeto. Su hermano, de 3 meses de nacido, también perdió la vida a causa del ataque. Otros dos hijos de la mujer, de 9 y 2 años resultaron heridos.

El asesino

Luego de atacar a la familia, Juan César Augusto Huaripata Rosales prendió fuego a la vivienda con la intención de borrar las pruebas. Sin embargo, cuando pretendía huir, fue detenido y trasladado a la comisaría de San Cayetano.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), no registraba denuncias por violencia, pero amigos cercanos de Tejeda indicaron que agredía constantemente a su pareja.

Eliana Revollar, adjunta de la Defensoría del Pueblo, informó que el sujeto sería acusado por los delitos de feminicidio, parricidio (por los dos menores) y lesiones graves por los otros dos.

Triple crimen ocurrió en la avenida La Mar de El Agustino. (Foto: ANDINA/Renato Pajuelo)

Denuncian demoras

Los vecinos de la cuadra 2 del jirón La Mar, en El Agustino, fueron testigos del triple asesinato. En declaraciones a la prensa, contaron que a las 4 de la madrugada escucharon los gritos desesperados de Jesica Tejeda Huayanay y pidieron ayuda a la policía. Sin embargo, denuncian que los agentes llegaron media hora después, cuando los asesinatos se habían consumado.

A las 4:09 una vecina llamó al 2015, tal como quedó registrado en su teléfono. Al ver que no llegaba el apoyo, otra vecina asegura que fue corriendo a la comisaría de Santoyo, ubicada a una cuadra del lugar del crimen, pero no le hicieron caso, según contó a Latina.

“Fui a la comisaría, pedí ayuda, me volví histérica y le grité de cólera (a un policía) para traerlo, para que me ayude a sacarla [a la víctima]. Y no vino”. contó la indignada mujer.

El Agustino

El coronel Herbert Ramos, jefe de la Región Policial Lima, indicó que la institución está recogiendo información de la presunta demora que se dio al atender el caso. “Si hay responsables, van a ser sancionados y denunciados drásticamente (…) Acá no hay ningún ánimo en solapar el hecho”, dijo ayer a ‘Canal N’.

Según Ramos, el parte policial señala que los agentes llegaron al lugar de los hechos en pocos minutos, luego de recibir la llamada. “Si la policía hubiese llegado una hora después, no se habría encontrado a nadie, el asesino estaría prófugo”, señaló.

El comandante Marco Nuñez Ortiz, jefe de la División Policial Este 2, agregó que, según el personal de la comisaría, “ellos se enteraron de la emergencia a las 4:30 a.m y se apersonaron a las 4:35 a.m. Eso está en el parte policial”.

No obstante, los vecinos aseguran que fueron ellos quienes interceptaron al asesino.

Estado de los niños heridos

La Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, informó que la niña de 2 años se encuentra con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Pediatría del Hospital Nacional Dos de Mayo. Ella presenta insuficiencia respiratoria por el humo que respiró cuando Juan Huaripata Rosales, pareja de su madre y quien atacó a su familia, intentó incendiar la vivienda.

“La pequeña está estabilizándose en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero su pronóstico es reservado. Ella se intoxicó con mucho monóxido de carbono y ahora tiene un problema respiratorio, por eso está con respiración mecánica”, dijo a la prensa.

En tanto, el menor de 9 años se encuentra está estable, pese a que sufrió múltiples cortes en su rostro y cabeza. “Se le ha intervenido para hacer la limpieza quirúrgica a fin de minimizar la pérdida de sangre o tejidos”, apuntó.

La titular de Salud explicó que ambos menores reciben atención gratuita del Seguro Integral de Salud (SIS).