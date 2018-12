Resumen 2018

Más de 140 feminicidios se presentaron durante el año 2018 a nivel nacional. De acuerdo a estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), más del 20% de los casos se concentraron solo en la capital.



Especialistas cuestionan la falta de recursos en el Poder Judicial para atender las denuncias e incluso la estrategia para evitar que sigan ocurriendo más de estos crímenes. Estos son algunos casos que no se deben olvidar y cuyos deudos siguen esperando condenas duras para los responsables.

Una niña en bicicleta

El 3 de febrero, un motociclista halló en la calle el cuerpo quemado de una niña de 11 años, en la urbanización San Gabriel, en San Juan de Lurigancho. Unos días atrás había sido reportada como desaparecida. Su última imagen, captada por una cámara de seguridad, la mostraba en una bicicleta manejada por César Augusto Alva Mendoza (37), quien admitió haber violado y asesinado a la menor. Ella salía de un taller de verano de la comisaría de Canto Rey. El sujeto la interceptó y llevó con engaños hasta su domicilio. Tras conocerse el crimen, escapó hasta Ica donde fue capturado. En su confesión, Alva Mendoza relató que embistió a la niña con la bicicleta y dijo que la curaría. El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva por el delito contra la libertad personal, secuestro con subsecuente muerte. Sin embargo, hasta el momento el llamado ‘monstruo de la bicicleta’ no recibe condena por lo que sigue preso en el penal de Cerro de Pasco. La Defensoría del Pueblo ha exigido que no se retrase más el juicio.



Estado: prisión preventiva

Eyvi en el bus

Su nombre no se podrá olvidar. Eyvi Ágreda Marchena, una joven de 22 años, murió luego de un mes de lucha en el Hospital Guillermo Almenara debido a las quemaduras que afectaron más del 60% de su cuerpo. Estuvo sedada todo el tiempo y no tuvo consciencia de lo que pasó. Fue en la noche del 24 de mayo cuando Carlos Hualpa Vacas la atacó en un bus de transporte público, en Miraflores; la roció con un combustible y luego le prendió fuego. Otros pasajeros también resultaron heridos en el demencial ataque que causó temor en limeños. Hualpa Vacas, quien había planificado el crimen contra su ex compañera de trabajo, confesó su crimen al ser capturado en Carabayllo, luego de una serie de contradicciones. Acosaba a su víctima y finalmente la mató. “Sentía que tenía que darle un escarmiento”, dijo el atacante en su confesión ante la Policía Nacional. Cumple prisión preventiva en el penal Ancón I.



Estado: prisión preventiva

Frente al aeropuerto

El frontis del aeropuerto Jorge Chávez fue el escenario de la muerte de Rosa Peralta Torres a manos de su ex pareja Víctor Hugo Soto Mija, quien la degolló con una navaja, ante la presencia de decenas de personas. Ocurrió el 3 de setiembre, durante la tarde, en el puente Aduanas. Algunas personas impidieron que Soto Mija escape tras cometer el crimen e incluso le propinaron algunos golpes, mientras que la víctima era llevada en un patrullero al Hospital San José del Callao, donde falleció. “Quería asustarla y me ganó el impulso porque ella me dijo en su respuesta ‘a ti no te importan si vengo a ver a un hombre o no’”, dijo en su testimonio a la Policía Nacional. Al igual que otros casos, el asesino confeso cumple nueve meses de prisión preventiva por el delito de feminicidio.



Estado: prisión preventiva



Oculta en un cilindro

El 4 de diciembre los vecinos de Villa El Salvador alertaron a la Policía Nacional por la presencia de un cilindro en un descampado de la avenida Pachacútec. En el interior se encontraba el cuerpo de Marisol Estela Alva, una joven estudiante de enfermería. Los agentes tardaron en identificar a la víctima pues había sido cubierta por cemento y bañada en ácido. La investigación apunta a su ex pareja Luis Estebes Rodríguez como principal sospechoso. Su paradero es desconocido por lo que el Ministerio del Interior (Mininter) lo incluyó en el Programa de Recompensas, ofreciendo S/20 mil de recompensa.



Estado: no habido