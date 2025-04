El periodista de Latina, Fernando Egúsquiza, utilizó unos minutos de su noticiero para compartir una experiencia personal que reflejó la creciente inseguridad que afecta a los ciudadanos. Mientras estaba al aire, Egúsquiza recibió un mensaje de WhatsApp de su hijo, quien le informó sobre un violento ataque armado ocurrido cerca de su bus en la Panamericana Norte.

“Recibo un mensaje al WhatsApp de mi hijo que se estaba trasladando a la universidad. Él lo hace en transporte público como muchos y me comenta que, lamentablemente, muy cerca al bus en el que él estaba, al bus del costado, se acercan y disparan contra el chofer en plena Panamericana Norte ”, comentó Egúsquiza en vivo.

El ataque, que causó pánico entre los pasajeros, fue una muestra palpable de la inseguridad que afecta a miles de ciudadanos a diario. “Lógicamente, dentro del bus en el que se encontraba se genera el pánico, el temor, me lo comenta en vivo. Yo estaba en plena transmisión” , añadió el periodista, visibilizando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los usuarios del transporte público.

Egúsquiza aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación por la falta de acción de las autoridades frente a la ola de violencia. “ Estamos en permanente riesgo, en medio de una inseguridad instalada frente a la que no se hace mucho. Acabo de ver lo que está pasando en el Congreso, no he visto a ningún congresista recibiendo a estas personas que lo único que piden es justicia y que se comience hacer uso de la ley”, manifestó.

El periodista también hizo un llamado a la acción, señalando que las leyes existen, pero no se están aplicando de manera efectiva. “Las leyes existen, lo que pasa es que no se hacen efectivas. Pareciera que no los interesa […] Esta situación es insostenible y ojalá las autoridades puedan hacer algo ”, concluyó.

Estado de emergencia y aumento de la delincuencia

El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús. ​

Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017. ​

La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.