Jorge Chávez Cotrina advirtió la falta de logística y personal en Inteligencia de la PNP. (Foto: Andina)
Jorge Chávez Cotrina advirtió la falta de logística y personal en Inteligencia de la PNP. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Sujetos armados secuestraron al empresario Jenss Lara Tantaquilla en la ciudad de Trujillo tras un violento ataque que causó la muerte de cuatro personas. Ante esto, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de Investigación contra el Crimen Organizado, advirtió que se ha demostrado una falta de capacidad logística y operativa de la Inteligencia de la Policía.

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