Sujetos armados secuestraron al empresario Jenss Lara Tantaquilla en la ciudad de Trujillo tras un violento ataque que causó la muerte de cuatro personas. Ante esto, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de Investigación contra el Crimen Organizado, advirtió que se ha demostrado una falta de capacidad logística y operativa de la Inteligencia de la Policía.

Ante la gravedad del hecho, el fiscal coordinador solicitó reestructurar las dependencias de investigación táctica de manera inmediata, en declaraciones a Canal N. “Lo que nos ha demostrado la realidad es que tenían hace meses información que se podía dar algún tipo de secuestro. Entonces tenemos que hacer una reingeniería de la Inteligencia de la policía”, declaró este 1 de setiembre.

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Jorge Chávez Cotrina, coordinador de fiscalías contra el Crimen Organizado: Tenemos que hacer una reingeniería de la Inteligencia de la Policía, en los últimos años no ha contado con los recursos necesarios



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El rapto ocurrió en la zona costera de La Libertad tras la salida de las víctimas de un local nocturno. Las hipótesis fiscales vinculan el origen de este atentado con la actividad minera en la provincia de Pataz, donde el gobierno central mantiene decretados regímenes de excepción por la alta criminalidad.

“Lamentablemente en los últimos años nuestra PNP no ha contado con lo recursos para poder tener un equipo de Inteligencia, una dirección o división que cuente con logística y obviamente con personal capacitado”, resaltó.

Chávez Cotrina criticó la precariedad de las unidades que enfrentan el crimen organizado y la escasez de presupuesto para captar colaboradores estratégicos. El funcionario precisó que “no es cuestión de botar a la gente a la calle a averiguar, hay que tener contactos, fuentes, informantes” para neutralizar a las bandas.

El fiscal también cuestionó la debilidad de los filtros de seguridad interna ante la aparente colusión de malos agentes con las bandas delictivas. “Sí existe una infiltración de organizaciones criminales en nuestra PNP y no se descarta tampoco infiltraciones en otras instituciones como Ministerio Público y Poder Judicial”.

Un pool de seis fiscales especializados inició las pericias científicas para consolidar las imputaciones contra los sospechosos en un plazo de quince días. Los especialistas analizan los dispositivos móviles incautados y los registros de las videocámaras de vigilancia vial para reconstruir el recorrido completo de los agraviados.

Últimas actualizaciones del secuestro en Trujillo

Los captores liberaron al empresario Jenss Lara Tantaquilla en el balneario de Huanchaco después de mantenerlo retenido por más de veinticuatro horas. El mando policial descartó de forma preliminar un rescate directo y evalúa las versiones sobre una presunta entrega de dinero para facilitar su entrega.

Los agentes capturaron a cinco presuntos integrantes de la banda delictiva Los Pulpos en El Porvenir y Chepén. La policía identificó a los fallecidos del tiroteo como Christopher García, Luis Rojas, Farhad Monzón y Nadia Urtecho, mientras la fiscalía alista el pedido de cadena perpetua para los implicados.