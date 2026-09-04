Fiscalía dispone diligencias contra Ricardo Vásquez tras denuncia por presunta relación con menor de edad. (Foto: Facebook / Dr. Ricardo Vásquez Laguna)
Fiscalía dispone diligencias contra Ricardo Vásquez tras denuncia por presunta relación con menor de edad. (Foto: Facebook / Dr. Ricardo Vásquez Laguna)
Por Redacción EC

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos abrió una investigación preliminar contra Ricardo Santiago Vásquez Laguna, candidato de Somos Perú a la alcaldía de ese distrito, por un presunto delito contra la libertad sexual de una menor de edad.

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