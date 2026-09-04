La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos abrió una investigación preliminar contra Ricardo Santiago Vásquez Laguna, candidato de Somos Perú a la alcaldía de ese distrito, por un presunto delito contra la libertad sexual de una menor de edad.

La medida fue adoptada luego de la denuncia presentada ante el Ministerio Público tras la investigación difundida por El Comercio, que dio cuenta de una presunta relación entre Vásquez y una adolescente de 15 años durante el 2023.

Un oficio fiscal fechado el 28 de agosto de 2026 dispone el inicio de las investigaciones preliminares y solicita al jefe de la Unidad Policial Depincri Barranco-Chorrillos designar, dentro del plazo de un día hábil desde la notificación, a un efectivo policial encargado de realizar las diligencias señaladas por el despacho fiscal.

El documento identifica la investigación en la carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0 y señala como investigado a Ricardo Santiago Vásquez Laguna y a quienes resulten responsables por la presunta comisión de un delito contra la libertad, por determinar el delito específico, en agravio de una menor por identificar.

Carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0

Entre las disposiciones fiscales también se solicita que el efectivo policial designado informe al despacho el nombre, número celular y correo institucional del responsable de realizar las diligencias.

Carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0

Posteriormente, mediante un segundo oficio fechado el 2 de septiembre de 2026, la Fiscalía remitió la Disposición N.° 02-2026 correspondiente a otra carpeta fiscal, la N.° 706049201-2026-1877-0, seguida contra Vásquez y quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la libertad, referido a violación de la libertad sexual, por determinar el delito específico, en agravio de una menor por identificar.

Carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0

En este segundo documento, el Ministerio Público dispuso que dicha investigación sea acumulada a la carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0, que ya se encontraba en investigación preliminar en la unidad policial.

La denuncia y la investigación periodística

La denuncia contra Vásquez fue presentada el 27 de agosto de 2026 ante la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos. El pedido planteaba el inicio de diligencias preliminares para esclarecer los hechos difundidos públicamente.

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Según la investigación publicada por El Comercio, los hechos se remontan al 2023, cuando Vásquez tenía 48 años y la adolescente identificada con las iniciales A.A.A.R. tenía 15. Las conversaciones revisadas corresponden, al menos, al periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 11 de noviembre de ese año.

La menor solicitándole dinero y recordándole a Vásquez la TV que le había prometido. / Evidencia recolectada por El Comercio.

La denuncia solicita esclarecer, entre otros aspectos, el contenido y contexto de las conversaciones, así como determinar las circunstancias de los encuentros mencionados en los mensajes y otros elementos que pudieran aportar información a la investigación.

Mensajes del 16 de agosto en los que la presunta víctima señala que continúa cursando el colegio. / Evidencia recolectada por El Comercio.

Tras la difusión de la investigación periodística, Vásquez negó las imputaciones y sostuvo que las acusaciones buscaban afectar su imagen.

La presunta víctima y Vásquez coordinan un posible examen de embarazo. / Evidencia recolectada por El Comercio.

Al cierre de esta nota, el partido Somos Perú no había manifestado su postura respecto de la continuidad de Ricardo Vásquez como candidato a la alcaldía de Chorrillos, ni sobre la posibilidad de respaldarlo o retirarlo de la carrera electoral.

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