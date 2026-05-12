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La banda conocida como 'Los Elegantes de Lima' buscaban inmuebles abandonados para adueñarse de ellas. (Foto. Latina)
La banda conocida como 'Los Elegantes de Lima' buscaban inmuebles abandonados para adueñarse de ellas. (Foto. Latina)
Por Redacción EC

El Ministerio Público desarticuló una organización criminal dedicada a la usurpación sistemática de inmuebles del Estado y lavado de activos identificada como 'Los Elegantes de Lima'. El operativo permitió la detención preliminar de diez presuntos integrantes de esta red delictiva.

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