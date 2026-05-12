El Ministerio Público desarticuló una organización criminal dedicada a la usurpación sistemática de inmuebles del Estado y lavado de activos identificada como 'Los Elegantes de Lima'. El operativo permitió la detención preliminar de diez presuntos integrantes de esta red delictiva.

Las investigaciones fiscales determinaron que el grupo se apropió ilícitamente de propiedades valorizadas en más de 25 millones de dólares. La banda operó entre los años 2023 y 2025 mediante la venta y ocupación irregular de terrenos y predios públicos.

▶️Según la investigación, la organización criminal habría tomado control de predios de alto valor mediante infiltración en entidades públicas y maniobras para aparentar legalidad sobre los bienes, generando un perjuicio de más de USD 25 millones al Estado. pic.twitter.com/FXb3HTZimf — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 12, 2026

Los implicados infiltraron funcionarios en el Archivo General de la Nación, Registros Públicos y el Poder Judicial para simular legalidad. Ellos falsificaron escrituras públicas, minutas y expedientes judiciales con el fin de ocultar el origen ilícito de sus ganancias.

Específicamente la fiscalía detectó a una registradora de Sunarp identificada como 'Carmen', al director de Archivos Notariales y Judiciales del Archivo General de la Nación, un trabajador del Poder Judicial y un funcionario de Sedapal.

La banda conocida como 'Los Elegantes de Lima' buscaban inmuebles abandonados para adueñarse de ellas. (Foto. Ministerio Público)

El fiscal Juan Alberto Orihuela Legonia lideró la intervención simultánea en trece distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad. El operativo contó con el apoyo de 29 fiscales y efectivos de la Policía Nacional especializados en lavado de activos.

Las autoridades incautaron inmuebles en ocho distritos, incluida la galería comercial El Vinco en el Cercado de Lima. La intervención incluyó el decomiso de documentos y equipos electrónicos relevantes para el avance del caso judicial.