Resumen

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Delincuentes con armamentos de largo alcance llegan en camionetas y motos, roban una cantidad aproximada de 8 kilos de oro. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Delincuentes con armamentos de largo alcance llegan en camionetas y motos, roban una cantidad aproximada de 8 kilos de oro. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) inició una investigación preliminar por el presunto delito de robo agravado tras el violento asalto registrado el último domingo en la Costa Verde, donde delincuentes armados interceptaron vehículos que trasladaban lingotes de oro. El caso ha generado preocupación por la modalidad del ataque y el nivel de organización evidenciado por los agresores.

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