La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) inició una investigación preliminar por el presunto delito de robo agravado tras el violento asalto registrado el último domingo en la Costa Verde, donde delincuentes armados interceptaron vehículos que trasladaban lingotes de oro. El caso ha generado preocupación por la modalidad del ataque y el nivel de organización evidenciado por los agresores.

El hecho ocurrió a la altura de la subida Escardó, en el distrito de San Miguel, alrededor de las 8:30 a.m., cuando un grupo de sujetos armados bloqueó el paso de al menos dos vehículos que transportaban el metal. Según información preliminar, los atacantes descendieron de varias unidades y redujeron con violencia a los ocupantes, en una acción que se desarrolló en cuestión de segundos.

De acuerdo con reportes policiales, los delincuentes portaban armas de largo alcance, chalecos antibalas y actuaban encapuchados. Durante el asalto, las víctimas fueron amenazadas y golpeadas, mientras que los agresores lograron apoderarse de los lingotes antes de huir con dirección al Callao. El ataque dejó al menos dos personas heridas, aunque fuera de gravedad.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) investiga el delito de robo agravado en perjuicio de una empresa dedicada al comercio de lingotes de oro, tras un asalto registrado en la Costa Verde. pic.twitter.com/1EprTeEzee — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 23, 2026

Las investigaciones iniciales apuntan a que el robo fue planificado con anticipación. Se presume que los implicados utilizaron varios vehículos —incluidas camionetas y motocicletas— para ejecutar el atraco y asegurar su fuga. Además, las autoridades no descartan que se trate de una banda organizada vinculada a otros hechos similares, en un contexto donde el transporte de oro se ha convertido en un objetivo frecuente del crimen.

Tras el asalto, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y restringieron el tránsito en la subida Escardó para realizar las diligencias correspondientes. La División de Investigación de Robos quedó a cargo del caso, mientras se analizan las imágenes captadas por testigos y cámaras de seguridad para identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape.

En paralelo, el Ministerio Público busca esclarecer no solo la autoría del robo, sino también el origen y las condiciones en que era transportado el oro, ya que hasta el momento no se ha confirmado si contaba con resguardo formal ni su procedencia exacta. Este elemento será clave para determinar el contexto del delito y las posibles responsabilidades adicionales en un caso que vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados al traslado de minerales de alto valor en la capital.

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