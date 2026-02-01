Fiscalía investiga a dos agentes del INPE por fuga de interno del penal Ancón I durante traslado médico

Escuchar
Inician investigación contra custodios del Inpe por fuga de interno de Ancón I. (Foto: Composición)

Por Redacción EC

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra inició una investigación preliminar contra Pedro Gálvez e Iván Yacshua, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por su presunta responsabilidad en la fuga de un interno del penal Ancón I, ocurrida durante un traslado médico a un hospital del distrito de Puente Piedra.

