Fiscalía investiga a dos agentes del INPE por fuga de interno del penal Ancón I durante traslado médico

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra inició una investigación preliminar contra Pedro Gálvez e Iván Yacshua, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por su presunta responsabilidad en la fuga de un interno del penal Ancón I, ocurrida durante un traslado médico a un hospital del distrito de Puente Piedra.

Según informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales, el fiscal provincial José Orlando Rioja Rioja dispuso que personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puente Piedra realice las pericias y diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales por el presunto delito de favorecimiento a la fuga.

Como parte de las acciones fiscales, ambos agentes del INPE permanecen detenidos de manera preliminar en sede policial, mientras continúan las investigaciones orientadas a establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la evasión del recluso.

De acuerdo con información oficial del INPE, la fuga se registró el sábado 31 de enero de 2026, aproximadamente a las 03:20 horas, cuando el interno Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía condena en el establecimiento penitenciario Ancón I, se encontraba internado en un centro hospitalario de Puente Piedra. El recluso recibía atención médica desde el 2 de enero de 2026 bajo custodia penitenciaria.

Tras conocerse el hecho, el Inpe comunicó de inmediato la evasión a la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de activar los operativos de búsqueda y recaptura, así como al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

La institución penitenciaria informó además que el personal de seguridad involucrado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales. Asimismo, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, la transparencia institucional y el cumplimiento estricto de los protocolos de custodia, señalando que viene brindando todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento del caso en coordinación con las autoridades.

