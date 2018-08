La fiscalía investiga a adolescente acusado de violar a menor

Una adolescente de 16 años, procedente de Estados Unidos, denunció el 29 de julio a un estudiante del colegio Markham de haberla violado durante una fiesta, en Miraflores. El acusado tiene 17 años.



La menor llegó al Perú el 15 de junio para participar de un intercambio escolar que duró un mes. En ese tiempo estuvo acogida en la casa de una pareja de esposos, cuya hija también estudia en el mencionado colegio.

Según su testimonio, el 13 de julio la invitaron a una reunión en la casa de una compañera. Cerca de las 11 p.m. el acusado –según la denuncia en la comisaría– le invitó a tomar pisco. Ella bebió dos sorbos.

Luego se sintió mareada. La joven presume que fue dopada. “Él me jaloneó para llevarme a una habitación, donde me atacó. Yo le dije que se detuviera, pero no hizo caso”, contó la adolescente.

Luego de eso, los esposos encargados de acoger a la menor la recogieron, pero ella no les contó por “miedo y vergüenza”.

Días después, la mamá de la adolescente llegó al Perú para viajar junto a su hija a Cusco. “La vi mal, llorando y me confesó que habían abusado de ella. Me puse en contacto con la Embajada de Estados Unidos y me orientaron”, sostuvo la mujer.

Los peritajes del médico legal, practicados el 29 de julio, determinaron que hubo desfloración.

La próxima semana, el acusado deberá dar su declaración ante la Fiscalía de Familia. Su familia aún no se ha pronunciado. En un comunicado, el colegio informó que apoyarán en todas las investigaciones sobre este caso.

