La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 1) investiga al escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como Mamanka, por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana.

Según la investigación a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, Sifuentes habría abusado sexualmente de la agraviada en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años. Posteriormente, la habría captado y trasladado desde Colombia hacia Lima, donde presuntamente habría sido sometida a actos de explotación sexual.

Carpeta Fiscal N° 594-2026

Tras conocer los hechos, la Fiscalía Especializada dispuso diligencias urgentes e inaplazables para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección integral de la víctima.

Como parte de estas acciones, la agraviada viene siendo atendida por la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), mediante un equipo multidisciplinario integrado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo. La atención cuenta además con el apoyo del ente cooperante OUR Rescue.

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El Ministerio Público también dispuso que la víctima brinde su declaración mediante una entrevista única en cámara Gesell, con el objetivo de que su testimonio sea incorporado como prueba anticipada ante un eventual juicio oral. Asimismo, se realizarán pericias fonéticas y la transcripción de audios de contenido incriminatorio, entre otras diligencias.

Las actuaciones fiscales se desarrollan de manera coordinada con agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional. Estas diligencias buscan establecer la plena identificación de otras posibles víctimas y determinar otros hechos delictivos que pudieran vincular al investigado.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas señaló que las diligencias están orientadas a identificar a todas las personas que pudieron haber sido agraviadas y garantizar la protección de las víctimas, considerando su condición de vulnerabilidad.