Luis Sifuentes es investigado por presuntos delitos de trata de personas agravada y explotación sexual. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Luis Sifuentes es investigado por presuntos delitos de trata de personas agravada y explotación sexual. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Por Redacción EC

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 1) investiga al escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como Mamanka, por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana.

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