La Fiscalía Militar Policial solicitó prisión preventiva contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Yordan Torres Rojas, quien es acusado de agredir a su pareja a bordo de un taxi en el distrito de Santa Anita la noche del último jueves.

De acuerdo a El Popular, el fiscal a cargo también solicitó la misma medida contra el suboficial de Tercera PNP, Janus Mijail Baca Helguera, quien se encontraba con Yordan Torres en el momento de la agresión.

La audiencia se llevará a cabo este martes a las 9:45 a.m. en el 13er. Juzgado Militar Policial del Centro ubicado en el jirón Puno 274, Cercado de Lima.

Como se recuerda, el agente Torres Rojas golpeó a su pareja cuando esta intentó bajarse del taxi a la altura del parque N°4 en Santa Anita. Uno de los testigos c omenzó a grabar el hecho mientras otras personas auxiliaron a la agraviada.

En un video compartido en redes sociales, la víctima -cuya identidad se mantiene en reserva- contó que, cuando el policía se encontraba agrediéndola, otro agente que estaba esperando en la patrulla quiso retirarse del lugar “para no meterse en problemas”.

“Me empezó a golpear [el policía] cuando yo le dije que ya me quería ir. No me dejaba ir, me golpeo, me dijo quédate y me quito mi celular. Me golpeó, me tiró un codazo y me empezó a salir sangre de la nariz. Me dijo ‘todo lo que tu provocaste’ y luego me pidió perdón”, dijo.

