La policía con apoyo de fiscales de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco intervienen a seis extranjeros y otros en Los Olivos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
La policía con apoyo de fiscales de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco intervienen a seis extranjeros y otros en Los Olivos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco y la Policía Nacional capturaron esta madrugada a seis presuntos miembros de “La Dinastía Tocorón” y un gran operativo en Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

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