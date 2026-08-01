La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco y la Policía Nacional capturaron esta madrugada a seis presuntos miembros de “La Dinastía Tocorón” y un gran operativo en Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

Bajo la dirección de la fiscal Diana Regalado, se detuvo a los extranjeros César Riera, Edgar Rodríguez, Rafael Rodríguez, Junior Reyes, Carlos Tisnado y Olga Guevara. Los investigados habrían participado en el asalto a una tienda de armas en Surco el pasado 28 de mayo.

La policía con apoyo de fiscales de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco intervienen a seis extranjeros y otros en Los Olivos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La policía con apoyo de fiscales de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco intervienen a seis extranjeros y otros en Los Olivos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

En los allanamientos se incautaron armas de fuego, vehículos, dinero, teléfonos y computadoras portátiles. También se hallaron pasaportes, joyas y prendas de vestir que serán sometidas a pericias. El análisis de los dispositivos electrónicos permitirá obtener nuevos elementos de prueba contra la organización.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco (Cuarto Despacho), dirigió el operativo junto a la @PoliciaPeru que permitió la detención preliminar de integrantes de la banda criminal "La Dinastía Tocorón", investigada por el robo agravado de… pic.twitter.com/W7fwKncZAY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 1, 2026

El Ministerio Público individualizó a los implicados en el transporte de los bienes robados tras meses de inteligencia. La fiscalía sostiene que el grupo actuó de forma concertada para ocultar las armas. Ahora se investiga si la banda tiene nexos con el tráfico ilegal de armamento.

Seguimiento a “La Dinastía Tocorón” en Los Olivos

Investigaciones indican que, tras el robo, estos integrantes de “La Dinastía Tocorón” huyeron hacia un centro recreacional en Pachacámac. Las diligencias corroboraron que ingresaron con el armamento oculto en bolsas. El seguimiento de inteligencia permitió reconstruir la ruta y los roles distribuidos para ejecutar el asalto a la tienda especializada.

La policía con apoyo de fiscales de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco intervienen a seis extranjeros y otros en Los Olivos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La policía con apoyo de fiscales de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco intervienen a seis extranjeros y otros en Los Olivos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El Poder Judicial determinará la responsabilidad penal de los detenidos conforme avance el proceso. Las autoridades precisaron que estas acciones combaten organizaciones que afectan la seguridad ciudadana. Se continuará con la toma de declaraciones y la revisión de evidencias en los distritos intervenidos.

Este golpe reafirma el compromiso de desarticular bandas que afectan la seguridad ciudadana. Las autoridades mantienen la coordinación para capturar a quienes integran facciones criminales. Las pruebas recolectadas permitirán identificar a otros posibles implicados en el asalto.