Quién es “Pequeño J”: el perfil del sanguinario criminal peruano que conmocionó Argentina con un triple asesinato
La madrugada del 20 de septiembre, en una casa de Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires, tres jóvenes fueron asesinadas con una ferocidad que la Fiscalía solo pudo describir como “inhumana”. La brutalidad durante la ejecución de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) —parte de la cual fue macabramente transmitida por redes sociales— conmocionó a Argentina y rápidamente apuntó a un personaje clave: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, un veinteañero peruano que lideraría una peligrosa banda dedicada a la venta de droga en la capital argentina.

