El Ministerio Público, a través de Distrito Fiscal de Lima Este, se pronunció sobre el caso de Franchesco Enrique Mogollón Piña, alias ‘Maldito Frank’, quien fue excluido del secuestro y asesinato del empresario Machiavelli Laura Lume , en Santa Anita.

Mediante un comunicado, la Fiscalía detalló que la inclusión de Mogollón Piña en dicho caso fue por disposición de la Policía Nacional, que afirmó tener “información reservada” sobre la presunta participación de dicho sujeto en el crimen.

En atención a la información propalada sobre el accionar fiscal en las diligencias vinculadas al crimen contra el empresario #Machiavelli Laura Lume, se informa lo siguiente: pic.twitter.com/eo2PTOHk1c — Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Este (@MPlimaeste) March 17, 2024

“Franchesco Enrique Mogollón Piña no formaba parte de las diligencias iniciales ni de las detenciones ni de las primeras detenciones relacionadas al caso. La vinculación del investigado se inicia cuando la División de Secuestros de la PNP, basándose en información reservada, señala que él sería uno de los sujetos que aparecería en los videos que registraron el asesinato del empresario”, indicó Distrito Fiscal de Lima Este en su pronunciamiento en X, antes Twitter.

Además, remarcó que la División de Secuestros, a través de un informe, comunica para que se realicen “los actos de corroboración”, pero adjuntó, según dijo, “información vinculada únicamente a una detención por posesión ilegal de armas y otros delitos” en San Martín de Porres, pero no “documentación directamente vinculada con el crimen de Laura Lume.

“Pese a ello, ejerciendo su rol constitucional, la Fiscalía de Lima Este solicita la detención preliminar de Mogollón Piña por el término de 7 días para efectuar actos de investigación con miras a la corroboración de su posible en los hechos relacionados con el secuestro de Laura Lume, solicitud amparada judicialmente”, agregó.

La Fiscalía remarcó que la pericia de identidad balística forense, realizada por la Unidad de Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), determinó que el arma incautada al ‘Maldito Frank’ “no tendría correspondencia con los casquillos recogidos en la escena del crimen de Laura Lume”, por lo que se descartó que pudiera ser el arma usada en el homicidio.

También se tomó en cuenta que, de acuerdo con la pericia de antropología forense, se estableció que “no se encuentran características de similitud y concordancia entre las fotografías de Franchesco Enrique Mogollón Piña con las personas identificadas en videos e imágenes de la escena del crimen, motivo por el cual concluye en una “identificación imposible”.

“En ese sentido, al concluir los peritos de la Unicri de la PNP en una identificación imposible, la relación causal no existe, o sea es del 0%; designación equivalente a exclusión de la investigación”, enfatizó.

“Por ende, la Fiscalía no contó con evidencias científicas suficientes para solicitar una prisión preventiva contra este sujeto por el asesinato del empresario Laura Lume, considerando, además, que no existe actualmente sindicación directa de alguna persona en contra de Mogollpon Piña, ya que la información policial brindada indica que su vinculación al crimen de Laura Lume se da información reservada o de fuente humana, que únicamente maneja la Digimin y que no fue revelada a la Fiscalía. No obstante, la Fiscalía de Santa Anita sí procedió a incorporar como investigado a Mogollón Piña en la carpeta fiscal vinculada a Laura Lume para seguir recabando información que pueda involucrarlo con el crimen señalado y eventualmente, con nuevos elementos, poder revaluar un posterior requerimiento de prisión preventiva”, añadió.