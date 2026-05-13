El Ministerio Público y la Policía Nacional ingresaron en allanamientos a diversos inmuebles en Lima y en Ucayali, incluyendo la vivienda de la hermana de la congresista Francis Paredes (Podemos Perú) como parte de una investigación contra una presunta banda que direccionaba contrataciones en instituciones del Estado.

Una de las diligencias ocurrió en la cuadra 13 del Jr. Junín, en Barrios Altos, en el inmueble donde vive Rosa Paredes Castro, hermana de la legisladora por Ucayali, y quien sería presuntamente integrante de la organización criminal que tendría como cabecilla a la parlamentaria.

En total fueron 10 inmuebles, 7 de ellos en Ucayali y 3 en Cercado de Lima, Surco y Jesús María, en la capital.

La Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga los actos perpetrados por esta organización que, supuestamente, capta personas naturales y jurídicas para conseguirles puestos en la red de salud de Ucayali, así como en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la dirección desconcentrada de Cultura de esta región. En total, habrían logrado órdenes de servicio por más de 20 millones de soles.

Rosa Paredes habría sido una de las operadores que habría captado a las personas que luego serían beneficiadas en diversas instituciones. También son investigaos Iván García Rodríguez, el técnico de primera del Ejército Javier Antonio Barbarán Pérez, Lucas Renato Martín Borjas (director de la Red de Salud Coronel Portillo y exjefe de Essalud en Pucallpa) y Vidal Rosas Mallqui.