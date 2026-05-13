Resumen

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Francis Paredes, congresista de Podemos Perú, sería cabecilla de la organización criminal según fiscalía. (Foto: Congreso)
Francis Paredes, congresista de Podemos Perú, sería cabecilla de la organización criminal según fiscalía. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Ministerio Público y la Policía Nacional ingresaron en allanamientos a diversos inmuebles en Lima y en Ucayali, incluyendo la vivienda de la hermana de la congresista Francis Paredes (Podemos Perú) como parte de una investigación contra una presunta banda que direccionaba contrataciones en instituciones del Estado.

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