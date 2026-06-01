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Resumen

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Iván Díaz Garrido muestra los dedos que fueron mutilados durante el secuestro del que fue víctima en el 2023.
Iván Díaz Garrido muestra los dedos que fueron mutilados durante el secuestro del que fue víctima en el 2023.
Por Carlos Gonzales

La pesadilla que se inició hace tres años aún no termina para el empresario trujillano Iván Díaz Garrido. Si bien sobrevivió a un rapto que incluyó torturas, él sigue sufriendo las secuelas de ese encierro. Considera que ha cumplido una parte de su objetivo, ya que los miembros de la banda de secuestradores fueron sentenciados.

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