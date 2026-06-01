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El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo condenó a cadena perpetua, hace dos semanas, a cuatro personas implicadas en el mencionado secuestro, pero una de ellas, la expareja de la víctima, se encuentra prófuga. La banda ‘Los Pulpos’, cuyo cabecilla es Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, estuvo detrás del rapto.

Jhonsson Smit Cruz Torres, el líder sanguinario de Los Pulpos. Fingió su propia muerte para burlar a la justicia. (Foto: Difusión)

Noticia de un secuestro

La trágica historia de Iván Díaz, quien se dedica al negocio de los préstamos hace 10 años en Trujillo, comienza -según contó a El Comercio- cuando conoció a Juanita Guibert Sandoval allá por el 2020 a través de amistades en común. A los meses iniciaron un romance, pero los problemas fueron una constante durante los tres años que duró la relación.

Las continuas peleas que mantenían ocasionó que él presente 14 denuncias contra su entonces pareja por violencia doméstica. Los hechos quedaron registrados en los videos de las cámaras de seguridad de su oficina, así como amenazas vía mensaje de texto. Incluso, contó que en una oportunidad ella quemó una camioneta y en otra ocasión lanzó pintura contra su vehículo. También le rompió un plato en la cabeza en una discusión. Él asegura que la mujer le exigía la entrega de dinero, a lo cual accedió en un inicio, pero luego se negó, lo que originó las agresiones.

Sin embargo, de acuerdo con el relato de Iván Díaz, la mayor amenaza llegó semanas antes de su secuestro, ya que ella le advirtió que lo denunciarían por lavado de activos y que quedaría postrado en una cama. No obstante, un día antes del rapto ambos estuvieron en el sauna. Lo que ocurrió aquel 23 de octubre del 2023 lo conoció todo el Perú. Un grupo de tres delincuentes con chalecos de la Policía ingresó a la fuerza al local del empresario en Trujillo, lo sacó a golpes y lo subió a un vehículo.

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Él permaneció en cautiverio durante 11 días. En esos días de encierro, no tenía sospechas de quien podría estar detrás del rapto, ya que no había recibido amenazas ni tenía problemas con nadie, pese a su actividad de prestamista. Incluso, contó que no contaba con seguridad personal en ese momento.

Los secuestradores, a fin de intimidar a los familiares para que paguen el millón de dólares que exigían, le cortaron dos dedos de la mano derecha y los lóbulos de ambas orejas. Las negociaciones fueron duras, ya que los hampones no pretendían rebajar la cifra del rescate, pero al final cedieron y fijaron el monto en 250 mil dólares. Díaz Garrido cuenta que sus familiares tuvieron que recolectar el dinero que él había prestado a través de su negocio y completar el resto con el aporte de su hermano, al cual actualmente le sigue pagando el préstamo.

En esa situación fue encontrado el empresario Iván Díaz Garrido tras ser liberado.

Los delincuentes, tras recibir el dinero, lo liberaron amarrado con cinta aislante en el distrito de Laredo, pero las circunstancias que sucedieron tras recuperar su libertad le hicieron sospechar quién podría estar detrás de su secuestro. Indicó que uno de los malhechores le reveló que fue una mujer la que dio datos para el rapto. Otro hecho que considera relevante es que Juanita Guibert nunca lo llamó para preguntarle por su estado de salud ni lo visitó en su etapa de recuperación, pese a que supuestamente todavía tenían una relación.

Sus sospechas se confirmaron durante las investigaciones de las autoridades, pues Guibert Sandoval fue sindicada de haber proporcionado información a los delincuentes para que perpetren el rapto. “Ella me centró”, indicó el hombre.

Díaz señala que su expareja ya tenía planificado su secuestro, pues recordó que colocó a una persona a trabajar en su oficina para que le brinde información de sus movimientos. Dicha trabajadora le confesó tiempo después que había sido una infiltrada.

El empresario trujillano tuvo que someterse a cirugías reconstructivas ante las mutilaciones que sufrió. El pánico se apoderó de él tras el suceso y las situaciones estrés aumentaron. En medio de todo eso, un derrame cerebral lo afectó en el 2024, por lo que tiene medio cuerpo paralizado y camina con dificultad.

La lucha judicial continúa

Iván Díaz señaló a este Diario que su expareja se encuentra con paradero desconocido desde que fue condenada a cadena perpetua por ser la autora intelectual del secuestro. Teme que el Poder Judicial le reduzca la condena, pues aseguró que ella tiene conexiones con autoridades por ser familiar de un alto dirigente aprista.

Guibert Sandoval fue detenida a fines de septiembre del 2025 en las inmediaciones de la urbanización Sánchez Carrión, en Trujillo, debido a que contaba con una requisitoria vigente por las denuncias de violencia que interpuso Díaz. El empresario basa su temor en que las autoridades judiciales han archivado las acusaciones que presentó contra su expareja por las agresiones, pese a que existía evidencia fílmica.

Juanita Guibert Sandoval. (Foto: Policía)

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Pidió a la Policía que le brinde protección y que capture a la prófuga, pues considera que existe el riesgo de que ella atente contra su vida. “Estoy nervioso porque puede haber venganza”, afirmó.

Juanita Guibert Sandoval.

Los otros tres miembros de la banda se encuentran recluidos. José Córdova Arteaga y Jackelin Rodríguez Vega fueron quienes recibieron el dinero del rescate, mientras que Edward Amaya condujo el vehículo en el que huyeron los delincuentes tras el secuestro. A este último la Policía lo pudo identificar debido a que, durante el rapto, se le cayó su billetera -que contenía documentos personales- en el interior del automóvil.

El empresario cuestionó la labor de la Fiscalía a cargo de su caso, pues indicó que no puso interés en tratar de identificar a los tres hampones que ingresaron y perpetraron el secuestro en su local, pese a que él reconoció al delincuente Luis Enrique Miguel Blas Rodríguez, conocido como ‘Negrasho’, como uno de los participantes del rapto. Dicho sujeto forma parte de la banda ‘Los Pulpos’.

Por el momento, su objetivo es que una segunda instancia del Poder Judicial confirme la cadena perpetua contra los miembros de la banda que los secuestraron y que rechace sus apelaciones.