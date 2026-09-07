Las Fuerzas Armadas iniciaron el despliegue de sus efectivos a los exteriores de los penales de máxima seguridad. El ministro de Defensa en Trujillo. Foto: El Peruano
Las Fuerzas Armadas iniciaron el despliegue de sus efectivos a los exteriores de los penales de máxima seguridad. El ministro de Defensa en Trujillo. Foto: El Peruano
Por Redacción EC

Efectivos de las Fuerzas Armadas del Perú iniciaron la mañana de hoy, un despliegue en los exteriores de los cinco penales de máxima seguridad declarados en emergencia por el Gobierno. Esta medida tendrá vigencia de 60 días, según lo establece el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.

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