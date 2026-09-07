Efectivos de las Fuerzas Armadas del Perú iniciaron la mañana de hoy, un despliegue en los exteriores de los cinco penales de máxima seguridad declarados en emergencia por el Gobierno. Esta medida tendrá vigencia de 60 días, según lo establece el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.

El régimen precisa que la FF. AA. apoyarán a la Policía Nacional en el control y protección del perímetro de los establecimientos penitenciarios hasta un radio de 200 metros.

SJL: militares llegan al penal Miguel Castro Castro para reforzar control en los exteriores. Composición: Diario Correo.

Ministro Belaunde en Trujillo

El titular del Mindef (Ministerio de Defensa), Rafael Belaunde, estuvo supervisando en las inmediaciones del penal Trujillo Varones, conocido como “El Milagro”, región La Libertad, donde constató las acciones de apoyo a la seguridad junto a la PNP.

En esta zona se destinó equipos de alta tecnología como sistemas de ondas milimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección por rayos X para equipaje y paquetería, con el fin de fortalecer los controles en el establecimiento penitenciario.

También se constató que en el penal Ancón 1 estuvo resguardado por la Marina de Guerra del Perú con un portatropas y un vehículo blindado ligero de reconocimiento. Todo en coordinación con la PNP.

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Asimismo, efectivos del Ejército fueron ubicados en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho, como parte del dispositivo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Asesinato en Trujillo

En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa dejó en claro que no participó en el interrogatorio o diligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) a los delincuentes implicados en el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y la muerte de sus cuatro acompañantes en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.