Funcionario del Callao es la pista en asesinato de su esposa

Una de las piezas claves para establecer quién asesinó a Esther Huerta –el domingo 14 de enero, en Magdalena– es su esposo, el funcionario del Gobierno Regional del Callao, Víctor Suelpres, según fuentes del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Es por eso que la Fiscalía Distrital de Magdalena, quien dirige las indagaciones de este crimen, ha decidido levantar el secreto de las comunicaciones de Suelpres, amigo y hombre de confianza de Félix Moreno, gobernador del Callao.



Moreno y Suelpres son investigados porque se habrían favorecido con el soborno de US$ 4 millones que, según el Ministerio Público, pagó la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarse el proyecto Costa Verde Tramo Callao. Por este caso de corrupción que Moreno estuvo preso de manera preventiva en el penal Ancón I durante dos meses. El 8 de junio del año pasado salió de la cárcel, luego de que un tribunal superior de la Sala Penal Nacional anulara la orden de prisión por 18 meses.

Suelpres fue regidor de Carmen de la Legua Reynoso, cuando Moreno fue alcalde, entre 1999 y 2006. Desde del 2011, trabaja junto a él en el Gobierno Regional del Callao. Ahora ocupa el cargo de gerente de Administración. “Cuando lo interrogamos por el crimen de su esposa estuvo cortante, dijo que no había recibido amenazas de muerte, que el asesinato de su esposa no se debía a un ajuste de cuentas en su contra. Repitió que no sabía por qué la habían matado, no dio ninguna pista”, sostuvo un agente de la División de Homicidio de la Policía. Sin embargo, para el oficial, Suelpres sabe mucho más de lo que dice.

Aún no se ha establecido el móvil del crimen, aunque algunos medios han sostenido que Suelpres habría ordenado matar a su esposa por un tema pasional. Esto no se ha confirmado. La suposición que maneja la policía, es que el atentado fue una especie de venganza en contra de Suelpres. Otra hipótesis es que el ataque fue dirigido para él, pero los sicarios se confundieron de víctima. Lo cierto es que los vecinos de Huerta la recuerdan como una mujer dedicada exclusivamente al cuidado de sus tres hijos. Había estudiado docencia. Huerta fue asesinada de seis balazos cuando estaba a bordo de su camioneta frente a su casa.

El Ministerio Público también indaga en los bienes de Suelpres y Huerta. Con un sueldo menor de S/12 mil, el funcionario del Callao compró una casa de tres pisos en Magdalena (donde ocurrió el crimen) por US$380 mil y en el 2016, se la adjudicó a su esposa por separación de bienes. Este hecho y otros más han llamado la atención de la fiscalía.

¿Quién ordenó asesinarla?

La madrugada del lunes 29, la Fiscalía Distrital de Magdalena solicitó al Poder Judicial que los presuntos sicarios de Esther Huerta, capturados la semana pasada en el Callao, permanezcan detenidos por siete días. Se trata de Stuart Soriano, Luis Vilca, Israel Salazar, Cristina Salas y Jorge Quiroz. De acuerdo a información de Inteligencia, una mujer los contactó para que cometieran el asesinato. Se les habría pagado S/. 25 mil por el crimen y usaron un vehículo Kia. A ellos también se les levantará el secreto de sus comunicaciones.

Los detenidos formarían parte de la banda criminal Los finos de Sarita Colonia. La policía cuenta con información clasificada que los sindicaría como los asesinos. El objetivo de la Fiscalía es hallar al autor intelectual y no solo castigar a los materiales. Esperemos lo logre.

