Ante los recientes casos de policías que se negaron a prestar atención oportuna a mujeres víctimas de violencia, como el caso de una niña violada en Comas, y el de Jésica Tejada, quien junto a sus tres hijos murió a manos de su pareja en El Agustino, el general Augusto Sánchez, comisionado de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer del Ministerio del Interior desde el 2018, hace un mea culpa por este tipo de negligencias, pero resalta que se viene capacitando a los agentes para que no se cometan los mismos errores.





-¿Qué sintió cuando vio por las noticias que policías se demoraron en atender la emergencia de una mujer que, al final, terminó muerta, en El Agustino?

Impotencia, indignación por todo lo que pudimos hacer y no hicimos. Hubo fallas.





-¿Vergüenza?

Como sentimos todos los peruanos cuando no logramos lo que buscamos hacer por las personas que son víctimas de estas agresiones. Pero no nos quedamos conformes, buscamos qué mejorar para que eso no se vuelva a presentar. Estamos haciendo los esfuerzos por todos los canales, a través de capacitaciones y el uso de tecnología.





Cuádruple crimen en El Agustino: policías solo tenían que recorrer 159 metros para salvarlos | CRÓNICA

Niña es violada por su primo y el Poder Judicial lo deja libre | #EstamosHartas





-General, ¿por qué la máxima autoridad de la Policía Nacional no reúne a todo el personal en un campo abierto y da la orden de que la prioridad es atender casos de violencia contra niños y mujeres? ¿Cuesta mucho entender un tema tan sensible?

Las disposiciones del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional están establecidas, sobre todo, en esos casos de emergencia.





-Están establecidas, pero en papeles general, porque en la práctica…

Son protocolos que existen. Hay una guía del 2016, donde se establece la inmediatez, el accionar policial. Además se capacita constantemente al personal. Estamos en un trabajo de sensibilización para todo nuestro personal de manera permanente. Pero hay que entender que esto no es un tema solo de la policía, obedece a patrones culturales que están arraigados en nuestra población y el tema es transversal [...] Otras autoridades también tienen esas fallas, entonces no se trata exclusivamente de la policía. Estamos actuando de manera inmediata para corregir esas fallas.





-Pero, no todos los policías han sido capacitados…

La policía tiene un programa y obedece a planes anuales para capacitar y sensibilizar al personal. Somos una fuerza de cerca de 135 mil policías a nivel nacional, pero hay que tomar en cuenta que [el tema de la violencia contra la mujer] es un proceso que no solo involucra a la policía.





-Pero estamos hablando de la Policía Nacional del Perú, general. ¿A cuántos policías se les ha capacitado?

Hay que entender que es un proceso…





-No entiendo

Es que tú no puedes entender que todo sea perfecto, pues.





-Pero si a mí me dan una orden, supongamos, de que atienda a todas las mujeres agredidas que acuden a una comisaría, lo cumplo y punto. ¿Por qué los policías no lo hacen?

En diferentes casos la policía ha actuado bien, ha logrado salvar vidas de personas que han estado expuestas en riesgo y han actuado de manera inmediata.





-¿Cuántos policías han sido capacitados, general?

No tengo la cifra en estos momentos.





-¿Quién supervisa que en las comisarías están cumpliendo con las atenciones rápidas de denuncias de violencia contra la mujer?

Los órganos de control, la Inspectoría General de la Policía a nivel nacional.





-¿Inspectoría no actúa, después, es decir cuando los malos policías ya son denunciados por no haber atendido a una mujer?

No, la policía tiene sus órganos de control y siempre están supervisando. Las capacitaciones también deben ser supervisadas. Te repito la policía no escatima esfuerzos para mejorar de manera continua y esto con el fin de no poner en riesgo la vida de las personas. Esa es nuestra finalidad fundamental.





-Lamentablemente, usted no me puede asegurar que mañana o pasado mañana no encontraremos a un policía que no atendió a una víctima, ¿verdad?…

No. Cómo le vamos a asegurar que no va a fallar una persona, una autoridad. Pero sí le puedo asegurar que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a seguir en los trabajos de capacitaciones, de sensibilización, de control, de supervisión. Y vamos a investigar y sancionar severamente a quien no cumpla su trabajo para que no vuelva a ocurrir. En el caso de la comisaría de San Cayetano (donde no se prestó auxilio rápido a Jésica Tejeda) se removió a todo el personal y se abrió investigación administrativa disciplinaria a los involucrados, además se ha hecho la denuncia fuero común, el Ministerio Público, y en fuero privativo. En la comisaría de Andahuaylas también se hizo lo mismo. Actuamos de manera drástica.





-El lunes 6, dos policías llevaron a una niña violada, que estaba sangrando, al Centro de Investigación Especial de Delitos contra la Libertad Sexual de Menores de la PNP, en Comas, y un agente de ahí dijo que posiblemente la niña estaba menstruando y no la atendió. ¿Por qué hubo ese menosprecio?

En primer lugar no todos actúan así. La niña fue auxiliada por un patrullero policial de la comisaría de Collique. Ahora, las fallas que puedan existir del personal son debidamente investigadas como se está haciendo en este caso. Se está aplicando toda la celeridad y el debido procedimiento para determinar la claridad de los hechos y la responsabilidad. Ya se han separado del cargo a dos policías por este caso.





-¿Cómo van las alianzas con el Ministerio de la Mujer?

Sí, justamente estos días he estado en el Ministerio de la Mujer para ver el tema de la capacitación a los policías quienes llenarán las nuevas fichas de valoración de riesgo de mujeres víctimas de violencia cuando interpongan denuncias en las comisarías. Estamos trabajando en eso.