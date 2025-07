Los familiares del delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula, fueron víctimas de un robo mientras dormían en su vivienda ubicada en la cuadra dos de la avenida Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.

Según el testimonio de Brigitte Román, prima del futbolista, un sujeto con gorra y el rostro cubierto ingresó al domicilio y permaneció unos 10 minutos en el interior mientras todos dormían y luego huyó por una ventana.

“ Lo que se llevó es una laptop valorizada en más de S/5.000 y una casaca. Todo esto es herramientas de estudio de mi hermano. Mi hermano se despierta porque escucha ruido, escucha que alguien está corriendo y él sale, viendo que el delincuente ya estaba prácticamente fuera de la ventana, ya bajándose y vio cómo se fue”, contó Román a RPP.

Familiares de Gianluca Lapadula exigen más presencia policial ante constantes robos y merodeos nocturnos en la zona. (Foto: Captura/YT/RPP)

Los familiares indicaron que, tras el hecho, intentaron obtener ayuda de la Municipalidad de La Victoria para acceder a las cámaras de seguridad del distrito y así facilitar la identificación del responsable. Sin embargo, denunciaron que no recibieron la colaboración esperada.

“Llamamos rápidamente a la Municipalidad de La Victoria para que pueda capturar rápidamente al delincuente, diciéndoles dónde ha sido, todas las cuadras y dónde están las cámaras porque nosotros sabemos. Nos dijeron que no había nada, que no se veía nada y que iban a tratar de rondar. Rondaron, [pero] no nos avisaron nada, nosotros tuvimos que volver a llamar”, relató Román. Asimismo, agregó que las autoridades les indicaron que solo podrían acceder a las imágenes si presentaban una denuncia previa.

Familiares de Gianluca Lapadula accedieron a imágenes del robo gracias a vecinos, pero acusan desinterés de la Municipalidad de La Victoria. (Foto: Captura/YT/RPP)

Tras los hechos, los familiares interpusieron la denuncia correspondiente en la comisaría del sector. Además, exigieron mayor presencia de la Policía Nacional y Serenazgo, pues indican que por las noches son comunes los merodeos de desconocidos por la zona, generando temor e inseguridad en los vecinos.