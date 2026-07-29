Un hombre en actitud sospechosa y que portaba un arma de fuego para la cual tenía licencia fue intervenido cerca de las tribunas de altas autoridades y antes del inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 2026 este 29 de julio.

Según información que brindó la policía tras la detención, el sujeto fue encontrado en actitud sospechosa lanzando insultos a los agentes del orden y a las autoridades presenten antes del inicio de la ceremonia en la Av. Brasil.

Un miembro del Ejército fue intervenido en actitud sospechosa y portando un arma para la cual tenía licencia cerca a la tribuna de la Av. Brasil. (Panamericana)

El hombre fue trasladado a la Comisaría de Jesús María donde se verificó su identidad y se constató que es un suboficial del Ejército en actividad, tal y como informó el teniente general PNP Augusto Ríos, jefe de Inspectoría de la policía.

“Hemos venido a verificar esa información y hemos constatado que se trata de un suboficial del Ejército de primera que prestaría servicios en una unidad de Inteligencia del Ejército. Porta un arma que se le ha incautado”, precisó a Panamericana.

Presunta resistencia a la autoridad este 29 de julio

También detalló que este militar primero evitó ser identificado y registrado y fue intervenido en ese contexto por violencia y resistencia a la autoridad. Por esto, el caso fue comunicado al Ministerio Público por presunto delito común y al fuero militar y a la Inspectoría General del Ejército.

Finalmente, el teniente general Ríos detalló que el hombre tenía su licencia para portar armas de fuego y evitó dar más detalles del caso para que sean las investigaciones las que determinen las circunstancias y otras características de la intervención. “Creo que es un hecho aislado”, acotó.

Al finalizar esta nota, el sujeto permanecía recluido y bajo custodia policial en la Comisaría de Jesús María a la espera que sea derivado el caso a la instancia correspondiente. En paralelo, se siguen llevando adelante y con normalidad los eventos en la agenda de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.