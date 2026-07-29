Un miembro del Ejército fue intervenido en actitud sospechosa y portando un arma para la cual tenía licencia cerca a la tribuna de la Av. Brasil. (Panamericana)
Un miembro del Ejército fue intervenido en actitud sospechosa y portando un arma para la cual tenía licencia cerca a la tribuna de la Av. Brasil. (Panamericana)
Por Redacción EC

Un hombre en actitud sospechosa y que portaba un arma de fuego para la cual tenía licencia fue intervenido cerca de las tribunas de altas autoridades y antes del inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 2026 este 29 de julio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.