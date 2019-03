Padre de escolar que causó muerte de su amigo: “Si tengo que ir a la cárcel, iré” 

El padre del menor que causó la muerte de un compañero de clase al manipular un arma de fuego, en el colegio Trilce de Villa El Salvador, el pasado martes, reapareció luego de ocurrido el hecho.



En una entrevista con Panorama, el hombre mostró el clóset donde guardaba el arma, que era de su propiedad, e indicó que la compró en el 2012. Aseguró que su hijo se percató del arma cuando realizaba limpieza en la habitación.

También pidió perdón a los familiares del menor que falleció a consecuencia del impacto de bala y consideró que lo ocurrido fue producto de “un accidente y una travesura”.

“Estoy arrepentido, no debí de seguir teniendo esa arma porque ya no la usaba, yo la tenía en el olvido”, expresó.

Señaló que cuando ocurrieron los hechos él se encontraba fuera de Lima y que arribó horas después de la citación programada por las autoridades. Por ello, dijo, ha pedido que se le permita presentarse en los próximos días.

“He llegado después de la citación pero me voy a poner a derecho, no me niego, voy a dar la cara. Y si tengo que ir a la cárcel, voy a ir, no hay problema, si con eso hay que sanar y subsanar (lo ocurrido)”, manifestó.

“La justicia lo dirá (si voy a la cárcel), soy consciente. Si tengo que pagar la culpa, qué se puede hacer”, agregó.

El padre dijo que ha tenido poca comunicación con su hijo tras ser detenido por la policía. Aseguró que cuando lo visitó en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, él le manifestó que se encuentra “emocionalmente destrozado”.

Aseguró que la policía ha tratado como un delincuente a su hijo y cuestionó que lo hayan tenido enmarrocado y exhibido así ante la prensa.

Descartó tener antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas y aseguró que la investigación fue archivada en 1999.