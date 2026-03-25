Kevin Alzamora Llonto, un estilista y estudiante de 27 años, fue encontrado muerto en un parque de San Juan de Miraflores luego que se reportara su desaparición la madrugada del pasado domingo tras abordar un vehículo que prestaba servicio de taxi informal a la salida de la discoteca Downtown, en Miraflores.

Registros de cámaras de videovigilancia mostraron a dos hombres interceptando al joven para persuadirlo de subir a la unidad.

Los investigadores señalaron que uno de los sujetos adquirió una botella con agua de origen desconocido antes de abordar el automóvil, lo que apunta a que el joven fue dopado bajo la modalidad del ‘pepeo’.

Testigos en San Juan de Miraflores informaron que Alzamora fue arrojado desde un vehículo en movimiento cerca de las siete de la mañana. Según los reportes, el estudiante de ingeniería deambuló desorientado por la zona hasta quedar inconsciente en la vía pública a la espalda de la comisaría del sector.

La necropsia determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto de miocardio provocado por la ingesta de sustancias ilícitas. Durante el suceso, los responsables sustrajeron el teléfono celular y la billetera de la víctima antes de huir del lugar de los hechos.

Alexandra Llonto, madre del fallecido, denunció negligencia por parte de la dependencia policial del distrito por no atender a tiempo los reportes de auxilio. Los residentes del área afirmaron haber alertado a los agentes sobre el estado del joven en múltiples ocasiones desde las 9:30 horas, pero no obtuvieron ayuda inmediata.

Kevin desapareció al abordar un taxi informal donde fue "pepeado" al salir del Downtown de Miraflores. (PNP)

La Policía Nacional identificó la placa de rodaje del vehículo involucrado mediante el análisis de las grabaciones municipales de seguridad.

Las investigaciones continúan bajo la dirección de la Depincri para dar con el paradero del conductor y sus cómplices, quienes se encuentran en calidad de no habidos.