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Kevin Alzamora Llonto fue captado por "peperos" a la salida del Downtown en Miraflores. (ATV)
Kevin Alzamora Llonto fue captado por "peperos" a la salida del Downtown en Miraflores. (ATV)
Por Redacción EC

Kevin Alzamora Llonto, un estilista y estudiante de 27 años, fue encontrado muerto en un parque de San Juan de Miraflores luego que se reportara su desaparición la madrugada del pasado domingo tras abordar un vehículo que prestaba servicio de taxi informal a la salida de la discoteca Downtown, en Miraflores.

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