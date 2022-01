El dueño de un chifa, identificado como Víctor Braulio Fonseca Vivanco, resultó herido de bala tras enfrentarse a dos delincuentes para proteger a su hija y evitar el asalto de su local, situado en la zona de San Antonio de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según familiares del agraviado, la actitud del propietario del negocio de exponer su vida fue porque era la tercera ocasión que era víctima de la delincuencia. El hombre de 42 años recibió dos impactos de bala en el abdomen.

Imágenes difundidas por América Noticias muestran que cámaras de seguridad registraron la huida de los dos sujetos involucrados en el asalto al restaurante, ubicado a la altura de la Av. Túpac Amaru, en el anexo 22. Ambos eran escoltados por otro cómplice que iba a bordo de un mototaxi.

“Eran uno alto y otro de mediana estatura. Ellos apuntaron a mi papá con la pistola”, contó la hija del dueño del chifa. Agregó que los malhechores se llevaron S/350 de la caja registradora que era el dinero de las ganancias del día.

“Uno de ellos volteó y me miró y le dijo ‘dame las llaves del carro o me llevo a tu hija’. Entonces, mi papá botó las llaves al piso, uno de ellos se agachó y cogió las llaves. Mi papá agarró una silla y lo golpeó. El que me apuntó con el arma volteó hacia mi papá y le disparó en el pecho”, relató la adolescente de 15 años.

Los familiares de Víctor Fonseca Vivanco pidieron que los médicos del hospital Dos de Mayo puedan proceder con urgencia para que el agraviado sea sometido a una operación, con el fin que le retiren los proyectiles del cuerpo.

