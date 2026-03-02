Gino Marzano Noguera se pronunció tras los chats revelados en Cuarto Poder entre la influencer Francesca Montenegro y Adrián Villar, este último atropelló y mató a su hermana, Lizeth Marzano, en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de febrero, en la zona de El Golf en San Isidro.

El hermano indicó que los mensajes desmienten que afirmado por Montenegro en un inicio de recomendar a Villar a entregarse a la justicia. En ese sentido, solicitó al juez que imponga prisión preventiva contra el imputado.

“Es indignación total. Cada día sale nueva información en donde básicamente nosotros seguimos concluyendo que acá había un encubrimiento total de las partes. Aquí, lo que han querido es ganar tiempo y poder buscar el respaldo, el poder avalar a esta persona que no ha asumido su responsabilidad. Y han ganado tiempo, y eso es lo que hoy estamos viendo”, refirió.

Marzano sostuvo que hay contradicciones en el joven pues “ayer salen estos chats y hoy un comunicado pidiendo disculpas cuando realmente, si no fuera por todo este proceso de investigación que se ha seguido, no hubiésemos hallado el paradero”.

“Y acá también viene la periodista Marisel Linares, viene la familia Montenegro, está la intervención del papá. La verdad que es lamentable”, puntualizó.

Desconocía chats entre Montenegro y Villar

En otro momento de la entrevista con RPP, el hermano de la fallecida apuntó que desconocía de estas conversaciones que solo evidencian “mentira tras mentira”.

“Yo los he leído ayer en el programa periodístico. No lo tenía conocido hasta ese minuto de que había ese tipo de conversaciones. Y la verdad es que es lamentable, porque nos venimos enterando, como familia, de mentira tras mentira, de incoherencias, inconsistencias, y deja mucho que desear en todo momento, sobre todo porque se jactan de querer haber ayudado, recomendado que se entregue", resaltó.

Añadió que la familia acusada ha esperado a que salgan los videos para recién dar su posición. “¿Por qué no intervino desde el minuto cero o minuto uno?”, finalizó.

“Lo correcto hubiese sido entregarse, y han tenido que esperar unos videos para poder ir viendo quiénes son todas estas personas que han participado en todo este atropello, y cómo lo han venido protegiendo a esta persona”, sentenció.