El delincuente Edwin Anthony Penedo Gómez, preso del penal de Challapalca , amenazó al alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes , a través de un video que grabó y que se le envió por WhatsApp.

El programa difundió un video en el que alias ‘Cara de cuy’ lo conmina a la autoridad a no olvidar un supuesto “apoyo” que le habría dado para que sea elegido alcalde y le recuerda que le podría sacar “cosas malas”.

“Ya, bueno, todo por mí, acá nadie te ha apoyado a ti porque tú eres Hernán, te han apoyado porque yo he estado atrás de ellos, siempre buscando lo necesario para ti. Has salido elegido alcalde y no te va a convenir a ti tampoco que te saquen cosas malas”, señala Penedo Gómez.

“Te pido, por favor, que pienses bien las cosas y que endereces tu camino con nosotros porque nosotros siempre te vamos a apoyar. Me respondes cualquier cosa con Israel”, agregó.

Las amenazas no solo fueron a través de mensajes y videos, sino también por medio de reglajes, pues le enviaban a Hernán Sifuentes las ubicaciones de los lugares en los que se encontraba cuando lo amedrentaban.

Hernán Sifuentes negó tener algún vínculo con el delincuente y mostró su preocupación que el sujeto pueda acceder a un sistema de comunicación, pese a que se encuentra recluido en uno de los penales con más restricciones en el país.

“Sumamente preocupado porque, obviamente, siendo el penal de máxima seguridad es el lugar donde las mayores restricciones debería haber”, manifestó.

“Panorama” detalló que Penedo Gómez cumple una condena de 35 años de prisión y que desde el penal dirige la red de extorsiones y sicariatos en la zona norte de Lima.

Además, en el informe periodístico se afirma que el video que grabó el sujeto sería desde un locutorio de audiencias. Justamente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pidió, en un comunicado, a los magistrados a cargo de diligencias judiciales se abstengan de autorizar a los presos comunicaciones de familiares y amigos sin control jurisdiccional, ya que podrían afectar la seguridad ciudadana.