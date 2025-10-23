La previa del clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal estuvo marcada por incidentes violentos en un parque cercano al Estadio Nacional. Hinchas de ambos equipos se enfrentaron la tarde de este jueves, generando momentos de tensión en los alrededores del recinto deportivo.

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, los barristas utilizaron pirotécnicos y lanzaron piedras, incluso contra los efectivos policiales que intentaban restablecer el orden. No se descarta que algunos aficionados hayan sido detenidos tras los enfrentamientos.

Durante los disturbios, una persona habría resultado herida y fue atendida en el lugar por los agentes policiales. La Policía, además, recurrió al uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes y retomar el control de la zona.

La intervención permitió restablecer la calma luego de varios minutos. Como parte del operativo, se decidió desviar las rutas de las hinchadas: los simpatizantes de Universitario fueron redirigidos hacia la avenida Arenales, mientras que los de Sporting Cristal fueron conducidos por la zona del jirón José Díaz.

El incidente ocurre en pleno estado de emergencia, periodo en el que están prohibidos el uso de armas, municiones y explosivos, incluidas las bengalas y fuegos artificiales empleados durante los disturbios.

¿Qué implica el estado de emergencia en Lima y Callao?

Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, conforme a los Decretos Legislativos N.º 1186 y N.º 1095.

La medida restringe derechos como la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, según el artículo 137 de la Constitución. Además, los eventos masivos deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes.