Hombre intentó matar a golpes a ex pareja en descampado de Manchay A Yuri Romero Torres no le importó que su ex conviviente, Fiorella López Blancas, tenga 5 meses de gestación y le propinó una brutal golpiza.

La nueva pareja de Fiorella López Blancas (22) contó a ATV+ que ella fue llevada en un mototaxi hasta una zona alejada de Manchay con engaños por Yuri Romero Torres, quien supuestamente le iba entregar la hija de 5 años que tienen en común.