Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este miércoles en Lurigancho-Chosica, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación policial. El cuerpo fue hallado en la calle Predio Rústico Nievería, donde se encontraron varios casquillos de bala alrededor de la víctima.

De acuerdo con los agentes de la comisaría de Jicamarca, el ataque se registró aproximadamente a la una de la mañana. Sin embargo, más de cinco horas después del crimen, aún no habían llegado peritos de criminalística ni un fiscal para procesar la escena, lo que generó preocupación en los vecinos.

Policía investiga asesinato de hombre aún no identificado en Lurigancho - Chosica. (Foto: GEC)

La víctima, cuya identidad no ha sido confirmada, presentaba varios impactos de bala, incluido uno en la cabeza. Al no portar celular ni billetera, la policía no descarta que se haya tratado de un asalto.

Vecinos de la zona afirmaron que escucharon los disparos, pero no alcanzaron a ver a los responsables. El ataque se produjo en una calle con escasa presencia de viviendas, donde predominan locales comerciales como una cerrajería y un taller eléctrico.

La policía señaló que existe una cámara de seguridad a media cuadra del lugar del crimen, la cual podría aportar imágenes clave para identificar a los atacantes. Hasta el momento no se ha podido determinar el tipo de vehículo que habrían usado los agresores.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y se espera que en las próximas horas los peritos de criminalística procesen la escena para esclarecer el móvil del asesinato.

