Jimmy Leonardo Silva García (38), quien realizó disparos al aire tras finalizar el clásico de la categoría 2008 entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Élite Federación 2022 que se desarrolló el último sábado, 7 de mayo, en la VIDU, en Lurín, dio su versión de los hechos.

El padre de familia de uno de los jugadores de Alianza Lima comentó que los disparos fueron al aire y en defensa propia. “Vinieron, me golpearon, me tiraron al suelo, me seguían golpeando. Hay fotos y videos. Habrán sido entre 10 a 15 personas (que me golpeaban). Veo que están atentando contra mi vida y por eso hago el primer disparo al aire. Todo es al aire. Después de los disparos se comenzaron a enfurecer peor. Yo escuchaba decir ‘vayan a traer los fierros’”, detalló a América Noticias.

Según su versión, los actos violentos se originaron por una banderola que tenían los padres de familia de Alianza Lima. “Una banderola significativa que no es de barras, si no de menores”.

Asimismo, Silva García detalló que los responsables de iniciar la batalla campal y lo agredieron no fueron los padres de familia del equipo rival. “Había chicos con polo de barra de la U y eso no tiene sentido en un campeonato de menores”.

Debido a los disparos que realizó al aire, él fue llevado a la comisaría donde explicó por qué traía un arma de fuego consigo. “Yo porto arma de hace dos años. Tengo licencia y todo en regla. Cuando salgo con mi familia llevo mi arma a todo lado”.

Ya no podrá entrar a partidos de Alianza Lima

A través de un comunicado, el club Alianza Lima deploró los hechos suscitados en la VIDU. “En medio del ataque de los barristas locales, el padre de uno de nuestros jugadores realizó disparos al aire, acción que condenamos totalmente. Asimismo, un menor de Universitario golpeó por detrás a un futbolista aliancista en la cabeza”, se lee.

En esa línea, informaron que a Leonardo Silva García ya no se le permitirá ingresar a ningún otro partido organizado por el club. Asimismo, Alianza Lima ha realizado la denuncia ante las autoridades correspondientes y las autoridades determinarán a los responsables de lo sucedido.

Universitario prohíbe ingreso de padres

Por su parte, Universitario indicó que tras los hechos suscitados en su sede de VIDU tomaron la decisión que, de aquí en adelante, estará prohibido el ingreso de los padres del club Alianza Lima a sus instalaciones.