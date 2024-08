Hombres dispararon por ambos lados a la unidad. Foto: Britanie Arroyo/GEC / GESAC > BRITANIE ARROYO

Rutman Berríos Pajuelo, de 32 años, pasó sus últimos minutos con vida en dicha combi. La noche del más reciente miércoles, fue asesinado en Comas mientras conducía por el cruce de las avenidas Revolución y Túpac Amaru. Sicarios a bordo de una motocicleta lo rodearon y le dispararon a quemarropa. Luego dejaron sobre su cuerpo agonizante una hoja con un mensaje para los representantes de la empresa.

“Hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro si le siguen pagando al Monstruo Chonguito. Desde hoy no le pagan. Atte. Los que matarán al Mostro Chonguito”, se leía en el papel. Según familiares de Berríos Pajuelo, no había recibido amenazas. No obstante, sus compañeros denunciaron que la empresa venía pagando cupos a la banda criminal dirigida por Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’ o ‘Chonguito’.

El crimen estaría vinculado a una presunta disputa entre delincuentes que buscan tomar la hegemonía territorial del cobro de cupos a la empresa que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas. “Todo fue por el cobro de cupo. No ha sido la primera vez -que disparan-, hace un mes otro compañero fue víctima. Él sí pudo sobrevivir. Lo agarraron a balazos. También sucedió en Collique”, declaró un testigo.

Berríos Pajuelo trabajaba desde hace tres años como chofer para sustentar los gastos de su familia, quienes ahora lloran su partida y exigen justicia. El hombre deja en orfandad a dos menores hijos de siete y cinco años.

Cabe resaltar que en una entrega anterior, El Comercio alertó que actualmente los buses de transporte público estarían pagando un monto de S/20 diarios para circular. En el caso de las combis, S/5. En tanto los micros estarían abonando S/10 diarios. Si una empresa en promedio cuenta con hasta 100 unidades de buses, la ganancia para la organización criminal sería de hasta S/672.000,00 anuales.

En conversación con un representante del gremio, este indicó que los extorsionadores analizan cuántos vehículos tiene cada empresa. “Hacen sus propios índices de pasajeros por kilómetros. Saben el promedio de lo que pueden ganar [los transportistas]”, aseveró.

“Aquí le pagan al monstruo”

Ayer varios de los conductores de El Mandarino no trabajaron y se reunieron dentro de una cancha sintética, cerca de la cochera principal desde donde parten sus unidades en SJL. Se encerraron. Solo dejaban pasar a sus familiares. El temor era visible. Hombres de Moreno Hernández o de la banda opositora podían ir a observar sus movimientos y ellos lo sabían. “Todos estamos asustados. Nos puede pasar algo”, dijo uno.

El ‘Monstruo’ o ‘Chonguito’ controla las extorsiones y secuestros en Lima Norte. Las autoridades lo identificaron como un delincuente sanguinario que no mide peligros, es decir, puede matar sin problemas. Según informó con anterioridad el general PNP Luis Flores Solís, exdirector de Investigación Criminal, Hernández inició robando camionetas 4X4, pero al ver que habían otros delitos más rentables, escaló hasta el secuestro convirtiéndose en uno de los más experimentados de la materia. Por la cabeza de ‘Monstruo’ el Ministerio del Interior ofrece S/100.000.

Si bien la banda liderada por Moreno Hernández ha sido desarticulada en varias ocasiones, siempre consigue reemplazos de sus hombres de confianza para seguir operando en el mercado criminal. A él se le atribuye el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, el de la menor Valeria V., entre otros sucedidos en Lima Norte.

No paran los atentados

Otra empresa que está en la mira de los extorsionadores es Etuchisa, también conocida como ‘El Chino’. En menos de 24 horas reportó dos ataques armados. La noche del último martes, a la altura del kilómetro 23 de la Panamericana Norte, cerca del paradero Villasol de Los Olivos, un bus recibió diversos disparos mientras se encontraba lleno de pasajeros. Testigos relataron que el ataque fue ejecutado por un hombre armado que iba a bordo de una motocicleta junto con su cómplice.

En tanto, la tarde de ayer, extorsionadores dejaron una granada de guerra en el paradero final de la empresa, ubicado en Villa El Salvador. Esto generó pánico entre los trabajadores que vienen solicitando garantías para desarrollar sus labores.

El pasado miércoles, al menos 100 unidades de la empresa dejaron de circular porque un aproximado de 130 conductores decidieron no seguir trabajando por temor a los extorsionadores que vienen acechándolos. Por primera vez, una flota dejó de trabajar en Lima producto de las extorsiones. La ruta que cubría desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador, se vio considerablemente afectada.

“Es un paro para que nos brinden un poco de seguridad y así seguir trabajando. Pero hasta ahora no se manifiesta la empresa. No nos apoya como trabajadores y conductores de la empresa. Nosotros no vamos a esperar un tercer atentado”, expresó uno de los choferes.

Seguirían operando

‘Los Trujillanos del Cono Sur’ se han dedicado a sembrar terror a más de una docena de empresas de transporte público en la capital desde el año 2020. Su especialidad: el cobro de cupos. Algunas de las agraviadas fueron identificadas por la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri como: “Los Ángeles del Perú SAC”, de Villa El Salvador; “San Genaro”, “Corazón Valiente” y “Esfuerzos Unidos”, de Villa María del Triunfo y “LA 20″,”LA W”, “RUTA 41″ y “San Pedro”, de San Juan de Miraflores; entre doce empresas más a las que se les cobraba S/7 diario por vehículo.

Según la información policial, producto del temor los afectados no denunciaban. Es así que desde el año 2020, la banda criminal logró amasar capital de S/500,000.00 producto del cobro de cupos a las unidades. La banda llegó a atentar contra las empresas realizando disparos, colocando granadas de guerra y cartuchos de dinamita en las cocheras.

Cuando lograron controlar a las grandes flotas de transporte, expandieron sus tentáculos hasta los comerciantes. Una ferretería, por temor a las represalias, llegó a pagar hasta S/21,000.00 intentando detener las extorsiones que recibían. Luego de un trabajo de inteligencia, oficiales de la Divise desarticularon la banda. José Carlos Rodríguez Fernández, Feddy Eduardo Mayaute Canales, Joe Eugenio Pineda Ordóñez y Julio Luis Mendoza Arias, fueron capturados el 11 de julio pasado cerca de una cafetería.

No obstante, a pesar de las capturas, la banda seguiría operando. Una fuente del sector transporte indicó a El Comercio que la organización está integrada por un número más grande de personas quienes aún se dedicarían al cobro de cupos y extorsiones a empresas de transporte público en Lima Sur.