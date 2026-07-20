Tras el impacto de bala, el niño fue llevado hacia el Hospital de Huacho para recibir atención médica especializada. Sin embargo, según detalló la madre, los trámites y gestiones para autorizar el traslado hacia Lima tardaron cerca de siete horas. Durante ese tiempo, el menor perdió la vida. Foto: RPP/composición GEC
Tras el impacto de bala, el niño fue llevado hacia el Hospital de Huacho para recibir atención médica especializada. Sin embargo, según detalló la madre, los trámites y gestiones para autorizar el traslado hacia Lima tardaron cerca de siete horas. Durante ese tiempo, el menor perdió la vida. Foto: RPP/composición GEC
Por Redacción EC

La madre del menor que murió a causa de un disparo durante una intervención policial exige justicia tras denunciar uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos policiales. El hecho se produjo cuando la mujer, el menor y una acompañante se desplazaban a bordo de un mototaxi de regreso a su vivienda tras asistir a una feria en Huaral.

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