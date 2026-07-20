La madre del menor que murió a causa de un disparo durante una intervención policial exige justicia tras denunciar uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos policiales. El hecho se produjo cuando la mujer, el menor y una acompañante se desplazaban a bordo de un mototaxi de regreso a su vivienda tras asistir a una feria en Huaral.

“Yo quiero justicia, yo en todo momento lo he visto (al policía) con el arma; ahí no era necesario disparar. Eran 4 efectivos, o 5 efectivos; había serenazgo, ahí lo redujeron al chofer, lo tenían en el suelo pisando, pateándolo ”, declaró para RPP Noticias.

Investigan muerte de niño alcanzado por un disparo durante fiscalización a mototaxi en Huacho. (Foto: Captura / América Noticias)

De acuerdo con el testimonio de la madre de familia, al percatarse de la presencia de un control policial en la vía pública, el chofer de la unidad intentó evadir el operativo, lo que provocó que el vehículo sufriera un despiste y volcara en las inmediaciones de una institución educativa. En ese lugar, los agentes policiales y personal de serenazgo interceptaron al conductor para reducirlo ante su resistencia a la detención.

LEE MÁS: Junín tiene proyectado recibir a más de 50 mil turistas en Fiestas Patrias

La progenitora señaló que fue en medio de la reducción del chofer del mototaxi cuando uno de los efectivos policiales hizo uso de su arma reglamentaria, ocasionando la herida fatal en el cráneo del menor.

Tras el impacto de bala, el niño fue llevado hacia el Hospital de Huacho para recibir atención médica especializada. Sin embargo, según detalló la madre, los trámites y gestiones para autorizar el traslado hacia Lima tardaron cerca de siete horas. Durante ese tiempo, el menor perdió la vida.

Menor fallece en hospital de Lima tras resultar herido de bala en operativo policial en Huacho. (Foto: Captura / América Noticias)

Inspectoría abre investigación del caso

A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú confirmó que la causa del fallecimiento del menor responde a un traumatismo encéfalo craneano abierto ocasionado por la penetración de un proyectil de arma de fuego .

En esa línea, la institución informó que la Inspectoría General inició un procedimiento administrativo disciplinario contra el oficial Luis Nazario Chumbes con la finalidad de determinar las responsabilidades e implicancias directas en el disparo que causó la muerte del menor.