Una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó en tragedia cuando un niño de apenas 8 años falleció producto de una bala disparada por un agente del orden en plena vía pública, el domingo 19 de julio, en la ciudad de Huacho.

Según testigos, la madre relató que abordó una mototaxi conducida por su vecino, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Durante el trayecto, la unidad se estrelló, provocando golpes leves a los ocupantes.

Menor fallece en hospital de Lima tras resultar herido de bala en operativo policial en Huacho. (Foto: Captura / América Noticias)

Al momento de la intervención policial, el conductor opuso resistencia. En ese contexto, se produjo un altercado entre el mototaxista y dos efectivos de la comisaría de Salaverry de Huacho que realizaban labores de fiscalización. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, uno de los agentes portaba su arma de reglamento antes de escucharse una detonación. Como consecuencia del disparo, el menor resultó herido de bala en la cabeza.

Los familiares denunciaron que el policía habría advertido la presencia del niño en la parte posterior de la mototaxi antes de efectuar el disparo. Asimismo, señalaron que el menor cayó de inmediato tras recibir el impacto y que los efectivos no brindaron auxilio inmediato ni colaboraron con su traslado a un establecimiento de salud.

El menor, identificado como Junior, fue evacuado inicialmente al Hospital de Huacho y, debido a la gravedad de la lesión, trasladado posteriormente a un hospital de Lima, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Tras el hecho, un fiscal y peritos de Criminalística realizaron diligencias en el lugar para recoger evidencias y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. El Ministerio Público tomó declaraciones a testigos y mototaxistas que presenciaron la intervención y dispuso el análisis técnico de los videos registrados durante el incidente para determinar la trayectoria del proyectil.

Los familiares solicitaron que la Inspectoría General de la PNP investigue el caso y determine las responsabilidades correspondientes. En tanto, el agente policial involucrado habría sido detenido, mientras continúan las investigaciones. Hasta el cierre de esta edición, el alto mando de la Policía en Huacho no había emitido un pronunciamiento sobre la situación administrativa de los efectivos implicados.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.