Investigan muerte de niño alcanzado por un disparo durante fiscalización a mototaxi en Huacho. (Foto: Captura / América Noticias)
Investigan muerte de niño alcanzado por un disparo durante fiscalización a mototaxi en Huacho. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó en tragedia cuando un niño de apenas 8 años falleció producto de una bala disparada por un agente del orden en plena vía pública, el domingo 19 de julio, en la ciudad de Huacho.

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