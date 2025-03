Una mujer fue víctima de un violento asalto en Huacho cuando estaba a punto de llegar a su domicilio. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta la interceptaron y le arrebataron una mochila con S/4 mil en efectivo.

El robo ocurrió en la avenida Augusto B. Leguía, en plena luz del día. En las imágenes se observa cómo la víctima camina por la vereda cuando, de repente, un sujeto armado se le acerca y la amenaza con una pistola. Acto seguido, le arranca la mochila con fuerza, lo que provoca que la mujer caiga al suelo. “Se aparecieron por atrás, me apuntó y me decía ‘suelta, suelta, suelta, ya perdiste’ y me golpean”, narró la afectada.

Con el dinero en su poder, el ladrón corre hacia una motocicleta donde lo espera su cómplice. En cuestión de segundos, ambos escapan a toda velocidad con rumbo desconocido. La mujer resultó con heridas en el brazo y la pierna. “Me dan golpes en la cabeza y me sustraen la mochila”, relató a un medio local. “Desconozco cómo se pudieron enterar o saber, pero ya me estaban siguiendo”, agregó.

Los golpes fueron directamente a la cabeza, lo que provocó que la víctima terminara en el suelo. “Agradezco a Dios que me haya caído en el cuello, en la parte trasera, porque era el cacho de una pistola”, señaló.

Tras el ataque, la agraviada acudió a la comisaría de Huacho para presentar la denuncia. Espera que las imágenes de videovigilancia ayuden a identificar a los delincuentes y recuperar el dinero, que correspondía a varias transacciones bancarias que había realizado antes del asalto.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.