Un grupo de sicarios asesinó a balazos al cuidador de un refugio de animales abandonados. El crimen ocurrió este martes 28 de octubre en la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura.
Según informó Latina Noticias, la víctima mortal fue identificada como Roger Flores Palomino, de 43 años de edad, quien era conocido en la zona como ‘El Ángel de los Animales’.
Según las primeras informaciones, el fallecido recibió seis balazos y se investiga si se trató de un ajuste de cuentas o si era extorsionado por delincuentes de la zona.
Vecinos de la zona señalaron que el fallecido recogía a las mascotas abandonadas, ya sean perros o gatos, los cuidaba y alimentaba con ayuda de la caridad de las personas, razón por la cual recibió ese apelativo.
Tras el crimen, familiares y amigos de Flores Palomino llegaron al local, ubicado en la zona de Pueblo Viejo, distrito de Santa María, para lamentar lo ocurrido.
La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma.
Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
