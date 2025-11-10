Un triple crimen aterra la ciudad de Huaral. Un hombre identificado como Luis Florencio Ordinola Sotomayor, asesinó brutalmente a golpes a su mujer, a sus dos hijastros y luego los enterró en su vivienda. Al parecer el crimen habrían sido los celos.

Luis Florencio Ordinola Sotomayor, de 28 años, quien permanece detenido en la comisaría del sector, convivía desde hace seis meses con María Dominga Pérez Carifenio, de 39 años, y sus dos hijos de 4 y 8 años, producto de una relación anterior.

Los vecinos indicaron a Buenos Días Perú que escuchaban constantes gritos y peleas en la casa, sin embargo, nunca imaginaron el trágico desenlace que tendría la mujer y los niños.

Primera información de la Policía Nacional del Perú (PNP), indica que Ordinola Sotomayor golpeó a su pareja hasta causarle la muerte y luego hizo lo mismo con los dos menores. Tras haber cometido el asesinato, enterró los cuerpos dentro y fuera de su vivienda.

La hermana de la fallecida sostuvo al matinal que ambos se dedicaban a la venta de helados en el puerto de Chancay y nunca notó alguna irregularidad o aviso de violencia.

Feminicidio en Perú

En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que reveló un total de 78 feminicidios durante la primera mitad de 2025, con un incremento de casos del 11,4 % respecto al primer semestre de 2024.

Según presentó el reporte ‘Qué pasó con ellas’, los primeros seis meses de 2025 tuvieron también un aumento del 31 % en casos de desapariciones de mujeres adultas en comparación al mismo periodo del año anterior, y en el caso de adolescentes y niñas, un incremento del 41 % de desapariciones.