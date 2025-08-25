En un hecho que resalta una vez más el amor de las mascotas hacia las personas, en la ciudad de Huaral, al norte del Perú, una perrita de nombre ‘Manchis’ habría apagado con su hocico un cartucho de dinamita que fue lanzado a la vivienda donde vive su dueño, el periodista Carlos Mesías Sáate.

En imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que propaló Buenos Días Perú, se ve cuando un hombre llega a exterior de la casa y la perrita empieza a ladrar constantemente advirtiendo el peligro.

Según el dueño, el animal baja en dos oportunidades. En la primera desciende de la azotea y se dirige a la puerta principal. Luego de algunos segundos sube, y es allí cuando se ve al delincuente arrojando el explosivo al patio. ‘Manchis’ nuevamente baja y apaga el objeto que estuvo a punto de explotar.

Manchis apagó un explosivo que había sido lanzado contra la vivienda del periodista Alberto Mesías Zárate. (Foto: Captura/América Noticias)

El sujeto que llegó a bordo de una mototaxi huye del lugar con rumbo desconocido.

Mesías Sáate relató a Buenos Días Perú que recién al día siguiente, al salir de la vivienda, junto a su familia se percataron de que se trataba de un artefacto explosivo, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional, que dispuso un cordón de seguridad hasta la llegada del personal especializado de UDEX.

“Si no fuera por ella, estaríamos hablando de una tragedia. Mi mascota prácticamente nos salvó la vida”, indicó el hombre de prensa.

En tanto, el cartucho de dinamita, de marca Famesa, fue retirado por personal policial, que confirmó la potencia del material. El periodista sostuvo el ataque está directamente relacionado con las investigaciones periodísticas que ha realizado en la provincia.