Huaral: el oscuro perfil psicológico del ‘asesino del garrote’

En el mes de marzo, Domingo Norabuena Espíndola pasó de ser un desconocido mototaxista a un oscuro asesino en serie investigado por al menos cinco muertes ocurridas en el norte de Lima (Huaral).



Y es que a sus 57 años la vida del hombre que pasó a ser llamado como el 'asesino del garrote' o 'monstruo del garrote' ha dado muchos cambios hasta convertirlo en un "hostil, agresivo e impulsivo", como lo define su perfil psicológico realizado por la Policía Nacional.

“Es emocionalmente hostil, agresivo e impulsivo de temperamento fuerte, insensato y temerario cuando se trata de alcanzar objetivos indeseables. No posee sensibilidad hacia la vida humana”, señala el documento mostrado por Canal N.

Además, este perfil trabajado por psicólogos toma en cuenta el testimonio del investigado, quien relató la violencia y descuido por parte de sus padres. “Mi papá me pegaba por soplón. Me golpeaba con chicotes con los que arreaba a los animales. Me golpeaba desnudo. Me amarraba al caballo y me arrastraba”, indicó en su testimonio.

- Un mototaxi y un garrote -

Esa situación construyó a uno de los asesinos en serie más temidos. Su estrategia consistía en movilizar a sus víctimas en un mototaxi hasta un descampado.

Las personas a las que asesinó solían ser personas ebrias a las que recogía de bares y conciertos. Luego utilizaba un garrote para asesinarlas a puro golpe.

Fue capturado, el pasado 18 de marzo, por la Policía Nacional luego de varios meses de investigación ante la ola de crímenes ocurridos en los últimos años en Huaral. Sus crímenes se habrían cometido desde el 2015 y la policía aún investiga más casos.