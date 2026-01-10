Un joven futbolista fue asesinado a balazos por dos delincuentes a la altura del kilómetro 160 de la Panamericana Norte, en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura, región Lima, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La víctima fue identificada como Jhon Carbajal Torres, integrante del equipo de fútbol Sport Humaya, institución que lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del deportista a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según el testimonio de testigos, el joven se encontraba realizando labores de carga y trasbordo de jabas de fresa cuando fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras el crimen, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables del asesinato.

Asesinan a balazos a joven futbolista en la Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)

