Un joven futbolista fue asesinado a balazos por dos delincuentes a la altura del kilómetro 160 de la Panamericana Norte, en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura, región Lima, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).
LEE: Índice de radiación UV alcanzará niveles muy altos en playas de Lima este sábado 10 y domingo 11
La víctima fue identificada como Jhon Carbajal Torres, integrante del equipo de fútbol Sport Humaya, institución que lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del deportista a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Newsletter Buenos días
Según el testimonio de testigos, el joven se encontraba realizando labores de carga y trasbordo de jabas de fresa cuando fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.
Tras el crimen, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables del asesinato.
MÁS: Reportan intensas lluvias en Chosica y Chaclacayo tras alerta del Senamhi
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR
- Declaran estado de emergencia por lluvias intensas en 382 distritos del Perú
- Congreso promulga ley que permite a docentes sin maestría ni doctorado dictar clases en universidades
- Sismo de magnitud 5.3 se registró en Palpa, región Ica, informó el IGP
- Bypass Las Torres: inicia marcha blanca para aliviar tráfico a Chosica | FOTOS
- Senamhi emitió alerta Sismate por lluvias de moderada intensidad en la costa centro y sur del Perú
Contenido sugerido
Contenido GEC