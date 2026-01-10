Deportista pierde la vida tras ataque de sicarios en la Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Un joven futbolista fue asesinado a balazos por dos delincuentes a la altura del kilómetro 160 de la , en el distrito de Vegueta, provincia de , región Lima, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La víctima fue identificada como Jhon Carbajal Torres, integrante del equipo de fútbol Sport Humaya, institución que lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del deportista a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según el testimonio de testigos, el joven se encontraba realizando labores de carga y trasbordo de jabas de fresa cuando fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras el crimen, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables del asesinato.

Asesinan a balazos a joven futbolista en la Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

