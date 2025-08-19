Hurto de celulares | Cada día se denuncian al menos 17 casos solo en Lima: Estos son los distritos en donde se comenten más delitos

Se trata de uno de los delitos más comunes en el país y que afecta diariamente a miles de personas. Hablamos del hurto de celulares. Según cifras oficiales, las denuncias por esta modalidad vienen aumentando de forma sostenida: se han incrementado en más del 30% de enero a julio del 2025 con respecto al mismo período del año 2024 y en más del 120% con respecto al del 2023 .

Este escenario actual del hurto de celulares ha sido muy bien detallado por el analista de datos Juan Carbajal. Para ello, se valió de información del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol), recabada a su vez por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

El hurto se distingue del robo porque implica la toma ilegal de un bien sin usar violencia directa. / GERALDO CASO BIZAMA

La data seleccionada también muestra a las regiones del país y los distritos de Lima Metropolitana con más denuncias por hurto de celular.

Cabe mencionar que según información brindada por las operadoras de telefonía al Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), en el 2024 se reportaron más de 1 millón y medio de robos y hurtos de celulares en todo el país.

El hurto se distingue del robo porque implica la toma ilegal de un bien sin usar violencia directa; sin embargo, en casos agravados puede incluir acciones como romper ventanas de vehículos, entrar a casas sin permiso o seguir a una persona en el transporte público para sustraerle sus pertenencias.

Cifras bajo la lupa

La data del Sidpol revela que el número de las denuncias por hurto de celular a nivel nacional, en lo que va del 2025, hasta el 31 de julio, es de 6.976 . Este sobrepasa la registrada en los primeros seis meses del 2024, periodo en el que hubo 6.511 denuncias. No obstante, si se compara con la cifra del 2023, en el mismo lapso de tiempo, la diferencia es aún mucho más amplia: 4.864.

Por otro lado, la lista de las regiones con la mayor cantidad de denuncias por hurto de celular en lo que va del 2025 (hasta julio) lo lidera Lima Metropolitana, con 3.648. Le siguen: Lambayeque (558), La Libertad (439), Arequipa (379), Piura (286), Áncash (226), Cajamarca (176), Callao (174), Cusco (149) y Ayacucho (140).

En el caso de Lima Metropolitana, el incremento del número de denuncias por el referido delito ha sido escalonado. Por ejemplo, en el 2023, la cifra de denuncias fue de 1.614, mientras que para el año siguiente, casi que se duplicó: 2.726.

En tanto, en el año 2025, al cierre de julio, el total de denuncias por hurto de celular en Lima alcanzó los 3.648. Esta cifra representa un aumento de más del 30% en comparación al mismo período del 2024 y de más del 120% al del 2023.

Por otro lado, la lista de los distritos con la mayor cantidad de denuncias por hurto de celular en lo que va del 2025 (hasta julio) lo lidera Cercado de Lima, con 660. Le sigue Santiago de Surco (309), Miraflores (295), Breña (211), San Borja (154), Ate (141), Lince (137), Rímac (125), San Juan de Luirgancho (112), Chorrillos (108) y La Victoria (107).

Análisis

Noam López, experto en política públicas de la PUCP, dijo a El Comercio que si bien la búsqueda, el hallazgo y la consolidación de los datos es de mucho valor, por lo cual debe mantenerse, es necesario tener claro el contexto para comunicar una idea y no caer en un error de análisis. No obstante, indicó que el hecho de que aumenten las denuncias sí es favorable, teniendo en cuenta que la tasa siempre ha sido de una denuncia por cada 10 víctimas de algún delito .

“Las víctimas usualmente no denuncian y hay cinco motivos claves: no confían en la policía, piensan que es una pérdida de tiempo, el costo de oportunidad, consideran que no van a recuperar el bien perdido y además tienen miedo a represalias. Hay que fomentar que el peruano denuncie. Siempre será favorable que suba la denuncia en cualquier contexto delictivo”, manifestó López.

Sin embargo, López precisó que en realidad, para fines de medir el delito, la denuncia no es un buen indicador . “En cambio, sí lo es para medir la cobertura y presencia del Estado, porque si no hay una comisaría cerca, ¿a dónde vas a ir a denunciar?“, sostuvo.

Respecto a las medidas a tomar frente a este delito, el experto señaló que el enfoque actual que le dan las autoridades es muy reactivo y no se centran en administrar el caso cuando se denuncia por la vía penal. “Es muy atomizada la respuesta del Estado en estos temas“, comentó.

“Se requiere una política que vea el problema público y las causas, saber por qué se roban celulares, por qué compran, dónde lo hacen. Hay mercados de celulares robados, peruanos e internacionales. Se roban en Lima, se venden en Quito, en La Paz, y viceversa. ¿Por qué se siguen reutilizando y se pueden comprar en otros lugares? ¿por qué no hay un bloqueo continuo, cooperante entre varios Estados?“, resaltó López.

Por lo tanto, el especialista agregó que se necesita articular con otras instituciones del Estado y que no solo se dediquen a bloquear celulares. Lo que se necesita más bien, dijo, es que a través de inteligencia se identifiquen esas rutas y mercados de expendio de celulares.

Por otro lado, consideró muy importante y necesaria la participación de las operadoras telefónicas, ya que hasta el momento intentan “no meterse en el tema”, pero sin duda tienen mucho que aportar. “Los privados no se meten en el tema, pero son parte de. De hecho, los registros no están bien hechos. Opino que no ponen de su parte porque les conviene tener varias líneas asociadas a una persona“, dijo.

Por su parte, Frank Casas, experto en seguridad y criminalidad organizada, detalló a El Comercio que aun existe mucha resistencia a realizar una denuncia. Para él, tiene que ver con que el sistema de justicia no garantiza una efectividad suficiente, ni la confianza de que realmente esto se pueda solucionar. Esto hace que se generen barreras que impiden ejecutar la denuncia.

En ese sentido, Casas precisó que una de las primeras cosas que se tiene que hacer es tratar de promocionar la denuncia . Para ello, se tiene que garantizar al ciudadano que ahora puede ejecutarla sin necesidad de desplazarse a una comisaría o una unidad especializada. Actualmente, uno puede presentar su caso a través del sistema de denuncias policiales, y así empezar, por lo menos, el trámite administrativo.

Proteger las tarjetas

Eduardo Quesquén, especialista en ciberseguridad, explicó que cuando un delincuente se apodera de un dispositivo móvil, debe superar varias barreras de seguridad para acceder a las cuentas bancarias. Sin embargo, en el caso de las tarjetas de débito o crédito, la situación es diferente. Advirtió que solo puede tardar unos minutos en realizar transferencias virtuales.

Al respecto, señaló que “la mayoría de las entidades bancarias ahora utilizan tarjetas sin identificación, y todo se maneja por aplicación móvil”. Estas tarjetas no cuentan con el número de tarjeta ni código de seguridad impresos.

Por ello, Quesquén también recomendó utilizar, cuando sea posible, las billeteras digitales de los celulares, que cuentan con la función NFC, la cual permite realizar pagos inalámbricos a corta distancia. De esta forma, detalló, los usuarios pueden optar por no llevar las tarjetas físicamente, lo que dificulta que los delincuentes puedan acceder a las cuentas y da más tiempo a la víctima para inhabilitarlas.