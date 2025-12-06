El huarango milenario ubicado en el ingreso a la Ciudad Perdida de Huayuri, en el distrito de Santa Cruz, provincia de Palpa (Ica), fue víctima de un atentado luego de que sujetos desconocidos le prendieran fuego, poniendo en riesgo su integridad, su enorme valor ecológico y su importancia histórica para la zona.
Según los vecinos, el incendio comenzó de forma repentina y se expandió rápidamente entre las raíces y ramas bajas del árbol. De inmediato, alertaron a las autoridades y, junto al personal municipal, iniciaron una primera respuesta utilizando baldes de agua para evitar que las llamas se propagaran a toda la estructura.
Minutos después, los bomberos llegaron al lugar y lograron controlar totalmente la emergencia. Gracias a la acción conjunta de la población y los efectivos, se evitó un daño irreparable sobre este ejemplar único, considerado uno de los huarangos más antiguos y simbólicos del sur peruano.
El huarango milenario de Huayuri está registrado como árbol patrimonial por su longevidad —superior a los 1000 años—, su amplio diámetro y sus ocho ramificaciones que alcanzan entre 4 y 12 metros de longitud. Abarca un área de 1444 m² y es considerado un sobreviviente natural del ecosistema desértico de Ica.
¿Qué es un árbol patrimonial?
Son aquellos ejemplares excepcionales por su antigüedad, tamaño, belleza, forma, valor cultural o relevancia científica. En el caso del huarango, este árbol es emblemático del departamento de Ica y ha sido fundamental para el desarrollo de la cultura Nasca, ya que fue utilizado para la construcción, la alimentación y como parte del paisaje ancestral de la región.
En la provincia de Nasca se concentra la mayor cantidad de huarangos antiguos, muchos de ellos protegidos por su aporte ecológico en zonas áridas y su rol en la identidad cultural del sur peruano.
Las autoridades vienen evaluando medidas para identificar a los responsables del atentado y reforzar la vigilancia en la zona arqueológica y natural de Huayuri.
