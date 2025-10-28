La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) decomisó más 3 139 unidades de pirotécnicos detonantes y deflagrantes, la mayoría de fabricación artesanal, durante operativos ejecutados durante la primera semana del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

Las intervenciones, realizadas en coordinación con la Policía Nacional, se concentraron en puntos de venta y almacenamiento ilegal en San Juan de Miraflores, Comas, Puente Piedra y Chorrillos.

A su vez, la Sucamec, adscrita al Ministerio del Interior, verificó en estos operativos el origen legal de los productos y el cumplimiento de las autorizaciones requeridas para su traslado, almacenamiento y venta.

La SUCAMEC, junto a efectivos de la PNP, incautaron pirotécnicos | Foto: Difusión

Pirotécnicos incautados tenían el riesgo de explotar con solo una chispa

La mayor cantidad de material decomisado se registró en Puente Piedra, donde se retiraron 2 812 pirotécnicos que se encontraban ocultos en establecimientos situados en la Panamericana Norte.

Los inspectores alertaron sobre el grave peligro que representaba la forma en que estaban almacenados estos productos, ya que la precariedad de las instalaciones, sumada al uso de materiales como pólvora negra, azufre y titanio fino para fabricar avellanas, “calaveras” y tortas de tiro, generaba un riesgo inminente de explosión con solo una chispa.

Agentes de la PNP y Sucamec decomisaron los pirotécnicos en San Juan de Miraflores, Comas, Puente Piedra y Chorrillos | Foto: Difusión

Mientras tanto, en Chorrillos, las autoridades detuvieron a dos individuos sorprendidos transportando pirotécnicos de manera irresponsable, pues los sujetos llevaban 24 bazucas de luces dentro de bolsas de plástico, apoyadas directamente en el piso de un mototaxi.

La fiscalización de Sucamec se extendió a la revisión de la cadena de distribución, incluyendo empresas autorizadas para la importación y almacenamiento de pirotecnia en Huarochirí.

Intervenciones se realizaron en agencias de transporte interprovincial

Además, se realizaron intervenciones en agencias de transporte interprovincial, buses y vehículos menores en tránsito por Surco, La Victoria y San Martín de Porres, con el objetivo claro de detectar el envío de pirotécnicos no autorizados, ya sea como encomiendas o dentro de equipajes.

Para estas acciones, la Sucamec articuló esfuerzos con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), autoridades municipales y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Las acciones de control y fiscalización de productos pirotécnicos continuarán en toda la capital, con el fin de reforzar la seguridad ciudadana y la paz social, en coordinación con las demás instituciones del Estado.