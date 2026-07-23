Bomberos culminaron las labores de atención de la emergencia mientras continuaban las investigaciones sobre el incendio ocurrido en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)
Bomberos culminaron las labores de atención de la emergencia mientras continuaban las investigaciones sobre el incendio ocurrido en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que las primeras pesquisas del incendio en La Victoria señalan que el fuego fue provocado con la intención de causar daño, horas después del siniestro que se registró la madrugada del 22 de julio en la Urb. Manzanilla 2 que dejó diez muertos, cinco de ellos menores de edad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.