El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que las primeras pesquisas del incendio en La Victoria señalan que el fuego fue provocado con la intención de causar daño, horas después del siniestro que se registró la madrugada del 22 de julio en la Urb. Manzanilla 2 que dejó diez muertos, cinco de ellos menores de edad.

“Se tiene objetivamente la trazabilidad de este hecho lamentable que no tiene ninguna justificación. Ha sido generado por un grupo de personas que deslealmente venían pugnando el trabajo aislado informal en una parte cerca al lugar donde se perpetró el evento criminal”, explicó esta mañana en América Noticias en alusión a Gamarra, lugar donde trabajaba una de las víctimas y luego de detallar que la causa del deceso de las diez personas fue por inhalación de gases tóxicos, lo que impidió que pudieran huir del fuego.

Revoredo explicó que el evento calificaría legalmente como un homicidio calificado agravado debido a la cantidad de víctimas y la vulnerabilidad de estas. El jefe policial indicó que los peritos detectaron que el fuego se originó por una acción directa contra vehículos menores estacionados frente al inmueble. “El foco es el vehículo menor, uno de los vehículos menores que fue incendiado”.

Asimismo, garantizó que la PNP ya tiene identificado al grupo rival que estaría detrás del atentado, ya que insistió que se trató de una actuación “desleal y criminal de un grupo que no puedo identificar porque los vamos a capturar”.

La tragedia se desató aproximadamente a las 3:00 a.m. en el Jr. Pisagua en la urbanización Manzanilla 2, una zona cercana al emporio comercial de Gamarra. Entre las víctimas mortales figuran cinco menores de 3, 6, 8 y 15 años, quienes descansaban en la vivienda que también funcionaba como almacén.

Una de las sobrevivientes, relató ante la prensa poco después de que los bomberos controlaron el fuego, que sujetos desconocidos habrían incendiado motocicletas eléctricas frente a la casa como represalia por el cobro de cupos. Ella aseguró que los atacantes esperaron a que la familia durmiera para iniciar el fuego contra el negocio de su pariente.

Hipótesis criminal en el incendio en La Victoria

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que nueve de los fallecidos pertenecían a la familia Vílchez y que los cuerpos fueron encontrados calcinados en el interior de la estructura, la cual fue destruida rápidamente por las llamas.

Uno de los damnificados, Renzo Rojas solicitó apoyo a las autoridades tras perder a su esposa y tres de sus hijos en el siniestro. Rojas señaló que allí residían 17 personas, de las cuales solo siete lograron evacuar a tiempo la edificación.

Aunque no existen denuncias formales previas por extorsión, la policía coordina con el Ministerio Público para analizar registros de cámaras de vigilancia. Los investigadores buscan identificar a los ocupantes de las motocicletas lineales que fueron vistas huyendo de la zona minutos después del inicio de las llamas.